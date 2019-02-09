Burası KKTC! Makam aracıyla ‘parti’ gezisi!

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, resmi olmayan “şahsi” gezilerini makam aracıyla sürdürmeye devam ediyor.
Bugün İskele İlçesinde Ana muhalefet partisi UBP'nin düzenlediği parti toplantılarına Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'nin Cumartesi olmasına ve parti etkinliği olmasına rağmen makam aracı ile katılması vatandaşların tepkisini çekti.
Gazetemize Töre'nin kullanımında olan makam aracının Dipkarpaz köy meydanındaki fotoğrafını gönderen okurlar olaya tepki ile yaklaştılar.
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