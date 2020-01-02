Buraya taşınana ev bedava! Üstelik 1000 euro da destek
İtalya'da nüfus kaybıyla başa çıkmak için 1 euro'ya ev satan kasabaların sayısında artış yaşanırken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'nın belediye başkanı Vincenzo Giambrone'dan bu konuda çıtayı yükselten farklı bir yaklaşım geldi. Uzun ikna çabalarına rağmen yerli halkın bölgeyi terk etmesini engelleyemediğini belirten Giambrone, diğerlerinden farklı olarak ücretsiz ev projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu.
Akdeniz'in en büyük adası Sicilya'daki Cammarata kasabası, azalan nüfusa karşı çıtayı yükseltti. Cammarata'ya taşınacak herkes ücretsiz ev sahibi olacak.
02 Ocak 2020 Perşembe 18:34
1 / 7