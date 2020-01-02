İtalya'da nüfus kaybıyla başa çıkmak için 1 euro'ya ev satan kasabaların sayısında artış yaşanırken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'nın belediye başkanı Vincenzo Giambrone'dan bu konuda çıtayı yükselten farklı bir yaklaşım geldi. Uzun ikna çabalarına rağmen yerli halkın bölgeyi terk etmesini engelleyemediğini belirten Giambrone, diğerlerinden farklı olarak ücretsiz ev projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu.