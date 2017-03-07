 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.883
  • Altın 144,526
  • Dolar 3,6791
  • Euro 3,8907
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Burçin Terzioğlu’dan samimi açıklamalar

»
Burçin Terzioğlu’dan samimi açıklamalar
Burçin Terzioğlu, verdiği röportajda çocuklara ve hayvanlara zarar verenler için sert konuştu.

Poyraz Karayel dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu dizinin final yapması sonrası hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Bavul Dergi’ye röportaj veren ünlü oyuncu; “Çocuklara ve hayvanlara zarar verenler için değişik planlarım var. Yok yok, çok fazlalar, seri katil olurdum” dedi.

“SERİ KATİL OLURDUM”

“Bir suç işleyecek olsaydınız ne olurdu?” sorusuna, “Katil olurdum. Çocuklara ve hayvanlara zarar verenler için değişik planlarım var. Yok yok, çok fazlalar seri katil olurdum” diyen Terzioğlu, okulun haylaz kızlarındanmış… Okuldayken izin kâğıdı imzalayıp sattığını itiraf eden Terzioğlu, tahammül sınırları zorlandığında zor sakinleştiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Arada bir şeyler kırıyorum. Bir de ben söylenince komik oluyormuşum öyle diyorlar. Onlar gülünce daha da sinirleniyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu sözler Diva’yı çok kızdıracak!07 Mart 2017 Salı 12:12
  • Aleyna Tilki Türkiye’yi temsil edecek!07 Mart 2017 Salı 12:08
  • Takım arkadaşları ödül derdinde Adem ve Sabriye ise başka bir sohbette!07 Mart 2017 Salı 12:07
  • Show TV’nin hangi dizisi final yapıyor?07 Mart 2017 Salı 12:05
  • Beren Saat’e Ulusal Duruş Onur Ödülü verildi07 Mart 2017 Salı 11:43
  • İsrail de ‘yeşilleniyor’: Kamusal alanda kenevir tüketiminin ‘önü açıldı’07 Mart 2017 Salı 11:07
  • Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti evlerini ayırdı07 Mart 2017 Salı 11:02
  • Kaplumbağanın midesinden 5 kilo ağırlığında bozuk para çıktı07 Mart 2017 Salı 10:58
  • Ünlü oyuncu Zuhal Olcay’ın anne acısı07 Mart 2017 Salı 10:32
  • 'Gigi Hadid Ortadoğu'da gizli bir barış silahı olabilir'07 Mart 2017 Salı 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti