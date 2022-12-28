Burçlara göre 2023: Yeni yılda neler olacak? (2023 burç yorumları)

Bu yılın başlığı para ve düzen!

İyisiyle, kötüsüyle bir yılı daha geride bırakırken, artık koskoca bir yılı nasıl geçirdiğimizi düşündüğümüz günler geldi çattı.

2022 yılının genel gökyüzü yazısını yazarken yılın adı “para” demiştim. Bu yılın başlığı için ise “para ve düzen” diyebilirim.

2020 yılından bu yana Satürn denilen disiplin gezegeni ile iç görümüzü artırıp bizi her daim şaşırtmaya aday olan Uranüs arasındaki sert görünümün, 2022’nin sonuna kadar maddi manevi, kelimenin tam anlamıyla ne yazık ki canımıza okuduğuna şahit olduk.

2023 yılında ise Satürn artık kadersel dönüşümü anlatan kuzey - güney ay düğümlerine destek olacağı için bizi yılın ortasına kadar Boğa / Akrep aksında ve yılın diğer yarısında ise Koç / Terazi aksında destekleyecek.

Bu da bizi yılın ilk yarısında artık ekonomik olarak kendimize bir kere daha bakıp aynı zamanda sağlık konuları da başta olmak üzere “daha kalıcı ne yapabiliriz?” sorusu üzerinde düşündürüp harekete geçirtecek. O nedenle 2023’ün ilk yarısını bu konularda daha sağlam adımlar atmak için kullanmamızda fayda var.

Yılın ikinci yarısında ise “ben-sen” aksı diye tanımladığım Koç / Terazi aksında ortaklık, evlilik gibi konularda Satürn destek olacak. Doğal olarak bu da birlikte üretip birlikte tüketmenin, yani daha medeni yaşamanın imkansız olmadığını, aklımızı ön plana alarak davrandığımızda birlikte mutlu yaşamanın yollarını öğrenebileceğimizi söylemekte. Umarım bunu bu coğrafya bu yıl başarır!

Ve tabii 2023’ün bir başka önemli gökyüzü olayı, radikal hareketleri ile “bedeli ne olursa olsun ya olacak, ya olacak” diyen Plüton'un Kova burcuna geçmesi olacak. En son bundan tam 244 yıl önce 1779'da Kova burcuna geçen Plüton, o dönem Avrupa’da burjuvazi sınıfının ve şehirlerdeki soylu olmayan toplulukların daha güçlü hale gelerek toplumda etkin bir sınıf oluşturmalarına neden olmuş ve bu oluşumlar sosyal ve ticari hayatı hızla değiştirerek yeni ekonomik kurumların ortaya çıkmasını hızlandırmış.

2023 yılında iki ay Kova burcuna girip sonra yıl sonuna kadar tekrar Oğlak burcuna misafir olacak olan Plüton, gerçek hızına 2024 yılının başında başlayacak. 2044 yılına kadar Kova'da bir ileri bir geri ağır ağır hareket eden Plüton, bu süreçte teknolojik anlamda ağzımızı bir karış açık bıraktıracak yeniliklerle tanıştırırken, diğer yandan hakkı yenilenlerin baş kaldırıp “Yeter artık!“ diyeceği sahneleri bize yaşatacak. Bu süreçte savaşlara, kripto paranın artık hayatımızda vazgeçilmez bir şekilde yer alacağına ve elbette siyasi haritada sınırların yeniden çizilebileceğine de şahit olacağız diyebiliriz. Lokal toplumsal yangınlar umarım bu süreçte bizi bir dünya savaşına götürmez.

2023’e tutulmalardan baktığımızda ise, 20 Nisan 2023’te 29 derece Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması, hayli zor bir tutulma olacak gibi görünmekte. Sevimsizliğiyle meşhur 29 derecede gerçekleşecek bu tutulma yöneticiler, dış ilişkiler, müttefikler başlıklarında bazı sorunlara neden olurken, diğer yandan yeni ve güçlü bir temelin atılmasına da ön ayak olacak gibi. Maddi konularda ise yine bu tutulma bize temkinli olmamızı söylemekte.

5 Mayıs 2023’te 14 derece Akrep burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ise Türkiye haritasında Venüs’ün üzerinde olacağı için özellikle ekonomi konusunda ülkemizi daha tedbirli olması için değişime, dönüşüme teşvik edebilir. Bu noktada 2023’ün ilk yarısı için ekonomik anlamda daha derli toplu davranmamızda fayda görünmekte.

14 Ekim 2023’te 21 derece Terazi burcundaki tutulma ise Türkiye haritasında Merkür, Satürn kavuşumunun hemen yanında olacağı için; mali konular, holdingler, yasama ve yürütme, devlet yasakları, hükümet, devlet hizmeti verilen binalar, yaşlılar, tarih, madenciler, ziraat, inşaatçılık ve nakliye, ulaşım, öğretmenler, toplu taşıma, bakanlıklar, iletişim, basım yayın, medya konularında sıkı bir hareketlilik yaşanabilir. Bu konularda iyileştirmelere şahit olurken, tutulmanın teması yine maddi yapılandırmayı anlattığı için para konusunda dikkatli olmakta fayda var diyeceğim.

Yılın son Ay tutulması ise 28 Ekim 2023’te 5 derece Boğa burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma ise bize ekonomik anlamda aklımızı başımıza almamız için son bir kapı aralayacak da diyebiliriz. Bu tutulmada bireysel veya toplumsal hiç fark etmez, akılcı davrandığımız anda, gelecek yıllar için elimizdeki kartların bizi güçlendireceğini söylememiz pek mümkün durmakta.

Şöyle bir toparlarsak, 2023 yine para konusunun sahnede olduğu ve biraz daha kemerlerimizi sıkmaya devam edeceğimiz bir yıl olacakmış gibi duruyor. Bunun yanında kalıcı bir düzen tahsis etmek için ise diplomasiyi, ortak paydada yer almayı, uzlaşmayı, yani muhataplarımızı anlayıp onların perspektifinden bakmayı öğreneceğimiz bir yıl olacak diyebiliriz.

Her ne kadar bu yıl yer yer bizi zorlayacak gibi görünse de geçen yıllarla kıyasladığımızda, derin ve güzel soluklar alacağımızı da söylemeden edemeyeceğim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı bir 2023 diliyorum.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR

Kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında ve aynı zamanda size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi başlıklar bu yıl sizi hayli oyalayacak diyebiliriz. Bu yıl parayı kullanmayı öğrenmeye devam ederken diğer yandan ikili ilişkiler konusunda dersler de alacaksınız.

AŞK: 2

PARA: 3

KARİYER: 4

SAĞLIK: 3

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR

Duyduğunuz güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler, ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında ve iş, iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında koşturacağınız çok açık. Bu konularda geçmişte sağlam adımlar atmışsanız bu yıl sizin için gayet rahat geçecek. Kendinizi geliştirmeniz için bir fırsat yılı denilebilir.

AŞK: 4

PARA: 5

KARİYER: 2

SAĞLIK: 2

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında ve aşk hayatınız başta olmak üzere tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında bu yıl ciddi bir hareketlilik yaşayabilirsiniz.

AŞK: 5

PARA: 4

KARİYER: 5

SAĞLIK: 5

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhret gibi konular hakkında koştururken; diğer yandan yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında da hareketlilik kazanacaksınız.

AŞK: 4

PARA: 4

KARİYER: 5

SAĞLIK: 5

ASLAN VE YÜKSELEN ASLANLAR

Toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhret ve yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı farklı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi başlıklarda eksiklerinizi 2023 önünüze getirebilir.

AŞK: 1

PARA: 2

KARİYER: 3

SAĞLIK: 3

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

2023'te finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Diğer yandan kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında da değişim, dönüşüm yaşamanız olası. Bu yıl eğer kendinizi planlı bir biçimde olaylara hazırlarsanız kazanan siz olursunuz.

AŞK: 1

PARA: 3

KARİYER: 3

SAĞLIK: 3

TERAZİ VE YÜKSELEN BURCU TERAZİ OLANLAR

İrade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yer ve tepkilerinizi içeren konular ile bunun yanında finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, eş, sevgili ya da hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında da ciddi bir mesai harcamanız olası.

AŞK: 2

PARA: 2

KARİYER: 4

SAĞLIK: 4

AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER

İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular ve irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hareketlilik kazanabilirsiniz. Bu yıl kendinize yatırım yaparsanız iyi sonuçlar alabilirsiniz.

AŞK: 2

PARA: 2

KARİYER: 2

SAĞLIK: 4

YAY VE YÜKSELEN YAYLAR

2023; duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler, ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular, iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında hayli hareketli günler yaşatabilir.

AŞK: 4

PARA: 5

KARİYER: 5

SAĞLIK: 5

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

2023’te; sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında dersler alırken, diğer yandan aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı meseleler, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında faal olabilirsiniz.

AŞK: 3

PARA: 2

KARİYER: 2

SAĞLIK: 3

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR

2023; yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili meseleler, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıradışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında hayli hareketli olabilir. O nedenle bu yıl akıl ve ruh sağlığınıza dikkat edin.

AŞK: 5

PARA: 5

KARİYER: 5

SAĞLIK: 4

BALIK VE YÜKSELEN BALIKLAR

2023’te; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında birçok şey öğrenirken, diğer yandan finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş meseleleri, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular ile ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında da deneyimler yaşamanız olası.

AŞK: 3

PARA: 3

KARİYER: 4

SAĞLIK: 2