Burçları 21 eylül haftasında neler bekliyor?

Haftanın ilk gününde olaylara daha yüzeysel bakabilmeyi deneyimleyerek +1 tecrübe kazanarak başlayabiliriz. Elimize geçen fırsatları daha rahat değerlendireceğimiz bolluk ve bereket kapılarımızın nerelerden geleceğini kavrayabileceğimiz bir süreç yaşayabiliriz. Otorite figürleri ile güç savaşlarına girmek yerine daha uzlaşmacı bir tutum içerisine yerleşmek isteyebiliriz.

Haftanın ikinci gününde 15:30 itibari ile Güneş Terazi burcunda

Haritalarımızda Terazi burcu nerede ise o ev konularına idrakimiz çekilecek. Kendimizden çok karşımızdakini düşündüğümüz ve kendimizi feda edebileceğimiz konular deneyimleyebiliriz. “İYİ Kİ DOĞDUNUZ TERAZİ BURÇLARI!”

Hafta ortalarında daha özgürlükçü tavırlarla karşı karşıya kalabiliriz

Karşı tarafın hislerini göz ardı edip sonuçlarını düşünmeden kurulan cümlelere şahitlik edebiliriz. Partnerimizle olan ilişkimizde uyumu ve ilgiyi yakalamak için daha neşeli aktiviteler içerisinde bulunmak faydalı olabilir. İlişkilerimizde daha esnek bir tutum içerisinde olmak bugüne özel bir tutum olabilir. Kendi kişisel zevklerimiz ve aktivitelerimizle meşgul olmak isteyebiliriz. Ticari konularda ya da ilişkilerimizde kendi çıkarlarımızı ön planda tutmak yersiz polemiklere sebebiyet verebilir. Önceliğimiz agresyon yaratmadan güçlü bir şekilde ne istediğimizi ifade edebilmeyi tecrübe etmeliyiz.

Perşembe günü Ay’ın Oğlak burcuna geçişi ile kaygı ve korkular geliştirebiliriz

Karar almakta zorlanabiliriz. Özellikle kesinleşen Merkür Mars karesi bizlere zorlu dakikalar yaşatabilir. Özde yapısal anlamda kendimizi feda ettiğimizi düşündüğümüz konularda kendimizle yüzleşmeden atacağımız her adım riskli olabilir. Marsın Retro olması ve Koç burcundaki etkisinin gölge yönlerini aktive etmek kalıcı ve kırıcı problemlere vesile olabilir. Ortada bir problem varsa dengede kalabilmeli ve “ağzımızdan çıkanı kul bilir kalbimizden geçeni Allah” deyip geçebilmeliyiz.

Cuma, Cumartesi ve Pazar ise kendimize güven duyduğumuz bir hafta sonu deneyimleyeceğiz

Aşırıya kaçmadan, şartlarımızı zorlamadan hareket etmeyi deneyimlemeli ve “dediğim dedik” tutumunu üstlenmemeye önem ve özen göstermeliyiz. Hafta sonu içe kapanma enerjisi yansıtabilir, kaygı ve korkularımızı tetikleyecek ortamlardan uzak durmaya da ayrıca önem ve

özen gösterebiliriz.

Yükselen Koçlar

Bu hafta değiştirmek ve dönüştürmek istediğimiz konular üzerine eğilebiliriz. Eski sevgilimiz, korkularımız ve yaşadığımız zorlukları yenilemek için yeni imkanlar yaratabiliriz. Varsa aşırı harcama alışkanlıklarımız düzene sokmak isteyebiliriz. Süre gelen davalarımız varsa yeni bilgiler edinebilir ve bu bilgiler ışığında dava ile zaman kazanma şansı yakalayabiliriz. Ayrılık kararı aldığımız ortaklıklarımız ya da evliliğimize son vermeyi düşünebiliriz. Varsa bu gibi durumlar hafta başında bu konularla ilgili kendimizi gergin ve stresli hissedebiliriz.

Haftanın ikinci gününde idrakimizi otorite figürleri ve patronumuzla yeni girişim ve projeler için strateji geliştirmek adına toplantı gerçekleştirmek için kullanabiliriz. Gerçekleştirilecek toplantılarda gergin dakikalara şahitlik edebiliriz. Evlilik ortaklık ilişkilimizde ise zamanı doğru değerlendirmek isteyebilir ve bunun için ortak kararlar almak isteyebiliriz. Öncelikle yapmak istediğimiz görüşmelerden önce kendi isteklerimizin gerçekte ne olduğuna karar vermeli ve isteklerimizin anlık olmadığı kanaatine varmak için kendimize zaman tanımayı deneyimlemeliyiz.

Perşembe ve Cuma günü içsel huzursuzluk yaşayabiliriz. Kaygılar ve korkular geliştirebiliriz. Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimize ulaşmak için nerden başlayacağımıza karar veremeyebiliriz. Çalışıyorsak mesleki anlamda kariyer planlaması yapmak ya da çalışmıyorsak hangi mesleği yapacağımızı netleştirmek isteyebiliriz. Beklediğimiz hukuksal yargı süreçleri varsa sonuçlanmasını beklediğimiz için gergin anlar yaşayabiliriz. Cumartesi ve Pazar günü yapacağımız programla ilgili aksaklıklar söz konusu olabilir. Siz yapmak istediğiniz programı hafta başından ayarlamanın daha uygun olacağını savunurken karşı taraf her şeyin günü geldiğinde organize edilmesi gerektiğini savunabilir. Tartışmalara açık olan bir hafta sonunu! Beklentilerimizin farklı olması nedeniyle daha sosyal olmak isteyebilir ve harcamalarımızda aşırıya kaçabiliriz.

Yükselen Boğalar

Bu hafta varsa bildiğimiz ve aşina olduğunuz düşmanlarımız onlarla yüzleşmek isteyerek başlayabiliriz. Yenilenmeyi bekleyen kontrat ve anlaşmalar için hafta başını tercih edebiliriz. Yenilemeyi düşündüğümüz evimizle ilgili de yeni araştırmalara başlayabiliriz. İnançlarımız doğrultusunda hak etmediğiniz bir hiyerarşi içerisinde isek yeni başlangıçlar yapabilmek adına işimizi ve iş yerimizi değiştirmek isteyebiliriz. Çalışmayan ve iş arayanlarımız varsa başvurularımıza olumlu dönüşler alabiliriz. Haftanın ikinci gününde idrakimizi sosyal çevremiz ya da bulunduğumuz organizasyonlara çevirebiliriz. Öte yandan aldanma ve aldatılmalara maruz kalabilir yalan konuşan ya da konuşulan ortamlarda gergin dakikalara şahitlik edebiliriz. Çalışma ortamımızda görüşmelerimizin hızlıca sonuca ulaşmasını ve neticelenmesini isteyebiliriz. İsteklerimizi dile getirdikten sonra sakin kalıp doğru zamanda beklentilerimizin karşılanacağını beklemeyi tercih edebiliriz.

Perşembe ve cuma günü çocuklarımızla ilgili eğitim konuları gündeme gelebilir. Sınıf içi toplantılar söz konusu olabilir. “Başarılı fakat bu özelliklerini ortaya çıkarmakta çekingen tavırlar sergiliyor” gibi geri dönüşler söz konusu olabilir. Becerilerimizi ön plana çıkartmak için yeni aktiviteler türetebilir ve daha aktif olmasını sağlayabiliriz. Evlerimizde isek ve çalışmıyorsak gar dolabımızı düzene sokmak isteyebiliriz. Farklı bilgiler edinmek adına seminerlere dahil olabiliriz. Dış ticaret ile meşgulsek yeni bağlantılar sağlayabiliriz. Cumartesi ve Pazar günü gergin açılar hakim olacağından inançlarımıza ters düşüne durumlarla karşı karşıya kalabilir ve agresif bir tutum içerisine girebiliriz. Hesapta olmayan planlar programlar söz konusu olabilir. Uyum sağlamakta zorluk çekebiliriz.

Yükselen İkizler

Bu hafta yoğun ve detaylı çalışmalar içerisine girebiliriz. Kiracı isek mal sahibimizden ek süre talep etmek durumunda kalabilir ve onay alabiliriz. Evcil hayvanlarımızla meşgul olabilir ve onları veterinere götürüp sağlık kontrollerini yaptırabiliriz. Haftanın ikinci gününde ikili ilişkilerde uyumu yakalamak ve yenilemek için konuşma isteği içerisinde olabiliriz. Hedeflerimizi netleştirmek ve zamanı daha stratejik kullanmak isteyebiliriz.

Perşembe ve cuma günü aldığımız sorumlulukların üstesinden gelebilmek için destek bekleyebilir, isteyebiliriz. Daha girişken ve sosyal olmak grup aktivitelerine katılmak yeni fırsatlar yakalamamıza vesile olabilir. Cumartesi ve Pazar günü bulunduğumuz ortamlarda fikir alışverişleri yapma gereğinde olabiliriz. Ne şekilde mücadele etmemiz gerektiğine dair toplum içerisinde patavatsız bir üslupla karşı karşıya kalabilir gergin dakikalar yaşayabiliriz. Pazar günü daha özgür hareket edebileceğimiz programların içerisinde olmak isteyebiliriz.

Yükselen Yengeçler

Bu hafta değişip dönüşmek ve yenilenmek isteyerek başlıyoruz. Yeni hobiler edinmek isteyebiliriz. Aşklarımızı gözden geçirmek ve artık ilişkimize yön vermek istediğimizi dile getirmek isteyebiliriz.

Haftanın ikinci gününde idrakimizi aile içerisinde uyuma çevirebiliriz. Perşembe ve cuma günü ikili ilişkilerimizde keyifli anlara şahitlik edebiliriz. Daha önceden programladığımız Yurt dışı seyahatlerimizin iptali can sıkıcı bir hal alabilir. Her şeyin bu seyahate bağlı olması ve gerçekleşmiyor olması evlilik ya da ortaklı işlerimizde de gergin dakikalar yaşatabilir. Fakat maalesef ki covit sürecinde olduğumuzu hatırlamalı ve sağlımıza şükür diyebilmeliyiz. Bazen oluşan sıkıntılar ardından yeni güzel fırsatlar doğabilir.

Cumartesi ve pazar günü kaygı ve korku geliştirebiliriz. Evli isek ev içinde huzursuzluklar söz konusu olabilir. Bu huzursuzluk nedeni ile kendimizi çalışmaya adayabilir ve yorucu bir hafta sonu geçirebiliriz.

Yükselen Aslanlar

Bu hafta ev içi ilerimizde değişikliklere gitmek isteyerek başlayabiliriz. Eskileri atmak yenilerini almak isteyebiliriz. Çalışanlarımız ise işlerimizin akıbeti ile ilgili gidişatı gözden geçirmek isteyebilir. Günlük yoğun bir telefon trafiği içerisinde olabilir ve her türlü yazılı anlaşma sözleşme ve medya işlerimizi düzene koymak isteyebiliriz. Haftanın ikinci gününde idrakimizi yakın çevre kardeşler kuzenler ya da komşularımıza çevirebilir onlarla keyifli sohbetler içerisine girmek isteyebiliriz. Perşembe ve cuma günü yapacağımız anlaşma sözleşme ya da medya işleri ile ilgili görüşmelerimizde kaygılanabiliriz. Tüm olumsuzluklar beni bulabilir diyebilir ve ufak da olsa fırsat bulup seyahat etme isteğine girebiliriz. Bulunduğumuz ortamdan uzaklaşmak yenilenme isteğimize ii gelebilir. Her şey olacağına varır diyebilmeliyiz. Cumartesi ve Pazar günü evlilik ortaklı işlerimizde daha özgür olmak ve bireysel hareket etme isteğinde olabiliriz. Evliliğimizde ya da iş yerimizle alakalı ani kararlar almak isteyebilir hafta sonumuzu bu düşünce ile geçirebiliriz.

Yükselen Başaklar

Bu hafta motorlu araçlarımızın sigortası, sözleşmeler ve anlaşmalarımızla ilgili yinelemek istediğimiz evrak işlerimizi gündemimize alarak başlayabiliriz. Gelir ve giderlerimiz, para kazanma ve harcama tarzımızla ilgili de düzenlemeler yapmak isteyebiliriz. Haftanın ikinci gününde idrakimizi sahip olduğumuz duran varlıklarımız, mal mülk ve manevi kaynaklarımızla ilgili yeni düzenlemeler getirmek isteyebiliriz. Perşembe ve cuma günü kredi kartı ödemelerimiz ya da kredi ödemelerimizle ilgili yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan yanlış ya da fazla ödemelerimizle ilgili bankalarla mücadeleci görüşmeler içerisine girebiliriz. Varsa çocuklarımızın eğitim sistemleri ile ilgilenmek durumunda kalabiliriz. Yeni düzene alışmakta zorluk çekebiliriz.

Cumartesi ve Pazar günü çocuklarımızla ilgili yaşadığımız endişeleri farklı aktiviteler ve organizasyonlar yaparak çözüme ulaştırmak isteyebiliriz. Pazar günümüzü her şeyden uzak geçirmek ve uzaklaşmak isteğinde olabiliriz.

Yükselen Teraziler

Bu hafta şahsi kaynaklarımızla ilgili düzenlemelere girme ihtiyacı içerisinde olarak başlayabiliriz. Evimizle ilgili satış işlemleri için emlakçımızla temas halinde olabiliriz.

Haftanın ikinci gününde idrakimizi kendi motivasyon alanlarımıza çevirmek isteyebiliriz. Kendi uyum ve dengemizi yakalamak isteyebiliriz. İyi ki doğdunuz. Perşembe ve cuma günü iş ortamımıza da ve iş arkadaşlarımızla arkamızdan dönen işlere şahitlik edebiliriz. Aile ve yuva hanemizdeki düzensizlikten de şikayet ediyor olabilir, bunun için aileyi toplayım bu düzensizliğe bir son vermek isteyebiliriz. Cumartesi ve Pazar günü aile içerisinde uyumu yakalayamıyor olmak huzursuzluklara ve kaygılara vesile olabilir. Bu hafta sonunu kendimize ve hobilerimize ayırmak isteyebiliriz.

Yükselen Akrepler

Bu hafta kendimizle ilgili ve motivasyon alanlarımızla ilgili düzenlemeler yapma isteği ile başlayabiliriz. Haftayı planlayarak başlamak fayda sağlayabilir. Ticari işlerimizle ilgili kendimizi pasifize edebiliriz. Haftanın ikinci gününde idrakimiz kendimizi ihmal ettiğimiz konular üzerine çekmek isteyebiliriz. Çocuklarımızın eğitim konularıyla ilgili yeni düzenlemeler getirmek ve bunun için görüşmeler gerçekleştirmek isteyebiliriz. Perşembe ve Cuma günü evcil hayvanlarımızla meşgul olabiliriz. Evcil hayvanı olmayanlarımızhenüz yeni doğmuş bir sokak hayvanını sahiplenebiliriz. Evin içerisinde yeni bir yaşam enerjinin girmesi evin dengesini sağlamakta faydalı olabilir ve bu süreci gözlemlemek keyif verebilir. Cumartesi ve Pazar günü yeni edindiğimiz evcil hayvanımızla meşgul olabilir ve yeni düzene uyum sağlamakta zorluk çekebiliriz.

Yükselen Yaylar

Bu hafta pasif olduğumuzu düşündüğümüz konular üzerine eğilerek başlayabiliriz. Arkadaşlar ve tanıdığımız kişilerle bu durumu paylaşma isteğinde olabiliriz. Ancak bizlerin fedakar tavırları karşısında onların aynı hassasiyette davranmıyor olmalarından rahatsızlık duyabiliriz.

Haftanın ikinci gününde idrakimizi organizasyon ve geleceğe yönelik beklentilerimize çevirebilir ve bu konularla ilgili araştırmalarımızı yapabiliriz. Potansiyelimizi genişletmek ve deniz aşırı hizmetler içerisinde yer almak isteyebiliriz. Perşembe ve Cuma günü nereden başlayacağımıza karar vermekte zorlanabiliriz. Varsa çocuklarımızla ilgili iletişimde sıkıntılar söz konusu olabilir. Karşılıklı aynı dili konuşmak için arkadaş olabileceğimizi izah etmek isteyebiliriz. Romantik ilişkilerimizde ise tam olarak nasıl bir ilişki istediğimize dair sohbetlere yerleşmek ve kendimizi ifade etmek isteyebiliriz. Cumartesi ve Pazar günü ikili ilişkimizde kaygı ve huzursuzluk geliştirebiliriz. Bu hissiyat nedeniyle agresif bir tutum sergileyebiliriz. Sosyal çevremizle yapacağımız hafta sonu toplantılarında keşke bir araya gelmeseydik ve dilediğim gibi işlerimi halledebilseydim gibi düşünebilir ve bulunduğumuz ortamdan biran evvel uzaklaşmak isteyebiliriz.

Yükselen Oğlaklar

Bu hafta geleceğe yönelik planlarımız ve beklentilerimizle ilgili değişim dönüşümlere girerek başlıyoruz. Arkadaş ve tanıdıklarımızla ilgili yeni düzenlemeler getirmek isteyebiliriz. Motivasyonumuzu düşüren ve sürekli sıkıntı ile karşımıza gelenleri elemek isteyebiliriz.

Haftanın ikinci gününde idrakimizin yönünü mesleki anlamda kariyer planlamalarımıza çevirebiliriz. İş yeri sahibimizle uzlaşmak istediğimiz konular üzerinde görüşmeler gerçekleştirebiliriz. Çalışmıyorsak otorite figürleri ile yaşadığımız problemleri çözmek isteyebiliriz. Zamanımızın ne kadar kıymetli olduğunu düşünüp daha motive edici işler içerisinde olmak isteyebiliriz. Perşembe ve Cuma günü inançlarımız doğrultusunda kendimizi motive edecek konulara eğilim gösterebilir ve yeni eğitimlere dahil olmak istetebiliriz. Kaygı ve korku geliştirdiğimiz konularla ilgili yeni fırsatlar yakalayabiliriz. Yeni iş imkanları ve yeni bereket kapıları sağlayabiliriz. Cumartesi ve Pazar günü aile içerisindeki düzensizlikten yakınabilir düzeni sağlamak isteyebiliriz. Çocuklarımızla ilgili düzenlemeler ve sistemler geliştirmek birlikte aktivitelere katılmak isteyebiliriz.

Yükselen Kovalar

Bu hafta mesleki anlamda kariyerimizle ilgili değişim ve dönüşümlerle başlayabiliriz. Yaşam yönümüzü belirlemek için iş yerimizden ayrılmak kendi başımıza bir şeyler yapmak isteyebiliriz. Çalışmıyorsak otorite figürleri ile bir araya gelip geleceğimize dair planlarımızı ve yapmak istediklerimizi paylaşmak isteyebiliriz. Haftanın ikinci gününde idrakimizi inançlarımıza, eğitim ve öğretim konularımıza hukuki süreçlerimize çevirebilir ve bu konularla ilgili stratejiler geliştirmek isteyebiliriz. Pasif olduğumuzu düşündüğümüz konuları aktive etmenin zamanı geldiğini düşünebiliriz. Perşembe ve Cuma günü kaygı ve korkularımızı gündemimize getirebiliriz. Bu konularla üzerine eğilim göstermek ve arınmak isteyebiliriz. Günlük trafiğimiz konuyla ilgili yoğun geçebilir. Nakliye ulaşımla ilgili uğraşlarımız söz konusu ise ufak aksaklıklar yaşanabilir. Cumartesi ve Pazar günü kardeşler, kuzenlerle görüşebilir ve görüşme esnasında agresif tutumlar sergileyebiliriz. Sakin kalmak ve çözümsüz hiçbir şey olmayacağını kendimize hatırlatabilmeyi deneyimleyebiliriz.

Yükselen Balıklar

Bu hafta sezgilerimizin kuvvetli olduğu ve inançlarımız doğrultusunda hareket etmek isteyerek başlayabiliriz. Yabancı ve yurt dışı kaynaklarla ilgili görüşmeler yapabilir ve eğitim konularımıza eğilim gösterebiliriz. Haftanın ikinci gününde idrakimizi al ver dengemizi koruma isteğimize çevirebiliriz. Vermiş olduğumuz borçların tahsilatı ile ilgilenmek durumda kalabiliriz. Sonuç almakta zorluk çekebilir uzlaşmanın yollarını arayabiliriz. Perşembe ve Cuma günü ortaklı işlerimizle ilgili taşınacağımız yerlerle ilgili araştırmalar yapabiliriz. Baş ağrılarımızda yoğunluk olabilir. Düşünce ve hareket kabiliyetimiz arasında kalabiliriz. Tam olarak ne yapmak istediğimize karar veremeyebiliriz. Haftayı tamamlarken ne istediğimize artık karar vermiş olabilir ve hedeflediğimiz yolu inşa etmek isteyebiliriz. Cumartesi ve Pazar günü ihtiyaçlarımızı belirledik fakat nereden başlayacağımızı bilemeyebiliriz. Dengede kalmaya çalıştıkça ve bir çıkış yolu bulmaya çalıştıkça köşeye sıkışmış hissedebiliriz. Bu durum biraz can sıkıcı bir hal aldığı için özgürleşmek isteyebiliriz. İstikrarsız tavırlarımızdan uzak durmak fayda sağlayabilir. Sakin ve akışta kalmayı tercih edebiliriz.