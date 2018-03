Burcu: "Akıncı'nın Anastasiadis ile buluşmayı reddettiği yönündeki açıklama gerçeği yansıtmıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu sabah Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Anastasiadis ile sosyal içerikli buluşmayı reddettiği yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Yazılı açıklama yapan Burcu, “Cumhurbaşkanımız Anastasiadis’in bundan sonrası için gerçek niyetinin ne olduğunu anlamak amacıyla kendisiyle yüz yüze buluşmayı istediğini çeşitli defalar kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile son toplantısında da her iki tarafa uygun bir tarihte bu buluşmaya hazır olduğunu iletmiştir” ifadelerini kullandı.



Burcu, bu gerçekler ortadayken, olumsuz algı yaratmaya yönelik, gerçek dışı açıklamaların kimseye bir faydası olmadığını belirterek, önümüzdeki günlerde Spehar’ın New York’tan adaya dönüşünden sonra her iki tarafa da uygun bir tarih saptanması için diyaloğun sürdürüleceğini kaydetti.