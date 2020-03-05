Burcu: "Cumhurbaşkanımız BM ve AB'ye sınır kapıları konusuyla ilgili mektup gönderdi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e ulaşmak üzere geçiş noktalarını kapatma kararıyla ilgili kapsamlı bir mektubun Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından gönderildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu açıklama yaparak, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e iletilmek üzere makamında kabul ettiği AB Destek Ofisi Müdürü Arttu Makippa’ya verdiğini söyledi.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bilimsel zemine dayanmayan gerekçelerle tek yanlı olarak geçiş noktalarını kapatma kararına karşı girişimlerini yoğun bir biçimde sürdüren Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, bu yanlışlığa dikkat çekmek ve yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı bir mektubu, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e iletilmek üzere bugün saat 16.00’da makamında kabul ettiği AB Destek Ofisi Müdürü Arttu Makippa’ya verdi.

Cumhurbaşkanımız, aynı amaçla yazdığı benzer bir mektubu da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM İyi Niyet Misyon Ofisi yetkililerine vermiştir.”