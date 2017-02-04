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Burcu Esmersoy’dan itiraf:“Çocuk istedi ayrıldık”

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Burcu Esmersoy’dan itiraf:“Çocuk istedi ayrıldık”
Burcu Esmersoy, eski sevgilisi Tuna Aksu’yla ihanet yüzünden ayrıldığı iddiasına yanıt verdi.

Burcu Esmersoy, eski sevgilisi Tuna Aksu’yla ihanet yüzünden ayrıldığı iddiasına yanıt verdi.

Önceki gün Yılmaz Erdoğan’ın ‘Münaşaka’ gösterisini izlemeye giden ve şov öncesinde soruları yanıtlayan Esmersoy, “Ben evlilik ve çocuk konusunda çekincesi olan bir insanım. Onun da böyle isteği olduğu anlaşarak ayrılmak zorunda kaldık. İhanet iddiası ikimizi de üzdü” dedi.  

"ARDA’YLA KÜS DEĞİLİZ"

Güzel sunucu, gittiği mekanda Arda Turan’ı görünce kapıdan döndüğü haberleri sorulunca da ; “Küskünlüğümüz yok. Hatta eskisinden çok görüşüyoruz, bir ara ikimizin de ilişkisi vardı pek görüşemedik” diyerek yanıt verdi 

 

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