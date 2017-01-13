 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 80.891
  • Altın 145,553
  • Dolar 3,7859
  • Euro 4,0224
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Burcu: Rum tarafının sunduğu harita kabul edilebilir değil

»
Burcu: Rum tarafının sunduğu harita kabul edilebilir değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Rum tarafının dün BM Genel Sekreteri'ne sunduğu haritanın Kıbrıs Türk toplumu için kabul edilebilir olmadığını; Cumhurbaşkanı bu konuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdiğini söyledi.

Burcu, Cenevre’de gerçekleşen Beşli Kıbrıs Konferansı’nın bugünkü oturumunun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs konferansının bugün beşli olarak başladığını ve devam ettiğini söyledi.
 
Burcu, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile iki toplum liderinin de yer aldığı bir konferansın planlandığı gibi devam edeceğini belirtti. Güvenlik ve garantilerle ilgili çalışma gruplarının 18 Ocak’ta toplanıp, altyapı çalışmalarını bitireceğini kaydeden Burcu, konferansın siyasi düzeyde de devam edeceğini bildirdi.
 
Konferansın çeşitli seviye ve düzeyleri olacağına işaret eden Burcu, şöyle devam etti:
 
“Biz aslında konferansı yarın devam ettirmeye hazırız. Kıbrıs Türk tarafı olarak her türlü çalışmamızı yapmıştık. Türkiye ile İngiltere de bizimle aynı yönde görüş belirtti ancak Yunanistan hazırlığa ihtiyaçları olduğunu ve 10 gün ertelemek istediğini söyledi. Israr etti. Anastasiadis de bu talebe saygı göstererek, ötelenmesini istedi. Önerdikleri tarih 23 Ocak’tı ancak bu tarihin uzak olduğu yönündeki görüşten dolayı 18 Ocak’ta karar verdiler.”
 
Sözcü Burcu, “Özel temsilciler bugün yeni bir görev aldılar. Süratle çalışma gruplarını oluşturmak ve kendilerini gelecek haftaya hazırlamak için” dedi.
 
NAMİ TEMSİL EDECEK

Teknik Çalışma Grupları’nın 18 Ocak’taki toplantıda çalışmaları bugünkü noktadan alıp, ileri götüreceğini kaydeden Burcu, bu çalışmalarda Kıbrıs Türk tarafının Müzakereci Özdil Nami seviyesinde temsil edileceğini belirtti.
 
Burcu, müzakerelerin, yakınlaşmaların artırılmasI için her fırsatta ve her seviyede devam ettirileceğini söyledi.

"AKSAKLIK İSTENİLEN HIZA ULAŞILAMAMASI"
 
Başka  bir soruyu yanıtında, konferansın planlandığı gibi gittiğini ve başarısızlıktan söz edilemeyeceğini belirten Burcu, aksaklığın, istenilen hıza ulaşılmaması olduğunu kaydetti. Burcu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın  bunda büyük etkisi olduğunu belirtti.
 
Barış Burcu, bütün konuların iç içe, her fırsatta ve iç içe görüşüleceğini kaydetti.
 
AKINCI’DAN GENEL SEKRETER'E MEKTUP
 
Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün BM Genel Sekreteri’ne, Rum tarafının sunduğu haritanın Türk toplumu için kabul edilebilir bir harita olmadığına ilişkin bir mektup gönderdiğini de açıkladı.
 
Gazetecilerin sorusu üzerine, Burcu, “Haritanın Kıbrıs Türk toplumunun çıkarları ve hayatının devamlılığı için uygun olmadığını söylüyoruz. Bunu tespit edip, BM Genel Sekreter'e ilettik” dedi.
 
Haritaların dün dile getirildiği gibi BM’nin kasasında kilitli olduğunu söyleyen Burcu, haritalara ilişkin müzakerelerin devam ettiğine işaret etti.
 
Burcu, heyetin cumartesi Cenevre’de ayrılmasının beklendiğini de ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TC Başbakanı Yıldırım Cenevre'ye gitmeyecek12 Ocak 2017 Perşembe 20:28
  • Juncker: Oluşturulan fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor12 Ocak 2017 Perşembe 18:09
  • YDP’den Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklama12 Ocak 2017 Perşembe 18:03
  • "Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı..."12 Ocak 2017 Perşembe 17:58
  • BM Genel Sekreteri: "Çok yaklaştık"12 Ocak 2017 Perşembe 17:34
  • "Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"12 Ocak 2017 Perşembe 17:28
  • "Çözümün referandumlarda kabul edilmesi için adil olması gerekiyor"12 Ocak 2017 Perşembe 17:13
  • "Güvenlik ve garanti düzenlemesinin devam etmesi bir gerekliliktir"12 Ocak 2017 Perşembe 16:33
  • Guterres: Ortak yol bulmak için uğraşıyoruz12 Ocak 2017 Perşembe 16:30
  • Cenevre'de Anastasiadis'e protesto!12 Ocak 2017 Perşembe 16:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti