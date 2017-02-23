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Burcu: "Rum yetkililer gerçekleri çarpıtmayı derhal bir yana bırakmalıdır…"

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Burcu: "Rum yetkililer gerçekleri çarpıtmayı derhal bir yana bırakmalıdır…"
Burcu: "Rum yetkililer gerçekleri çarpıtmayı derhal bir yana bırakmalıdır…"

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü Barış Burcu yaptığı açıklama ile Rum yetkililerin gerçekleri çarpıtmayı derhal bir yana bırakarak, Kıbrıs Türk halkının haklı tepki ve duygusunu anlamaya çalışması gerektiğini söyledi.

Burcu, Rum yönetimi yetkililerinin, meclislerinin enosis plebisitinin okullarda kutlanması kararının yarattığı olumsuz durumu ortadan kaldırmak yerine, gerçek dışı açıklamalarına devam ettiğini dile getirdi.

Burcu'nun açıklamasının devamı şöyle:

ELAM gibi faşist ve ırkçı bir partinin peşine takılarak müzakere sürecini sabote eden ve bu vahim kararın alınmasında sorumluluğu olanlar, hatalarını düzelteceklerine, zarar verdikleri müzakere süreciyle ilgili sorumluluğu Kıbrıs Türk tarafına yüklemeye çalışıyorlar.

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Kıbrıs Türk tarafının artık görüşme istemediğini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na gitmek için masayı terk ettiğini söyleyebilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın Pakistan ziyareti, daha Şubat ayı liderler görüşmelerinin programı yapılırken, hem BM hem de Sayın Anastasiadis tarafından çok önceden bilinmekteydi. Zaten Mart ayı için herhangi bir liderler görüşmesi planlanmamıştı.

Rum tarafındaki en sağduyulu siyasetçiler arasında sayılan Sayın Kasulidis’in bile, durumu bu şekilde çarpıtmaya ve Rum Meclis kararını yok sayıp gözlerden kaçırmaya çalışması, anlaşılabilir değildir.

Gerçekleri yok sayan ve istismarcı bir yaklaşım sergileyen Rum sözcü ise, Kıbrıs Türk tarafındaki tepkilerin, Rum meclis kararı ile hiçbir ilgisinin olmadığını ve topun şimdi Türk tarafında olduğunu iddia etmiştir.

Bu çarpıtmaları derhal bir yana bırakarak Kıbrıs Türk halkının haklı tepki ve duygusunu anlamaya çalışmalıdırlar.

Kıbrıs Türk halkının beklentisi, Rum meclisinin, enosis plebisitinin okullarda kutlanması kararının geçersiz kılınması için, Rum makamlarının sorumlu davranarak, somut adım atmalarıdır"

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