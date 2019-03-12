  • BIST 101.522
  • Altın 226,857
  • Dolar 5,4375
  • Euro 6,1354
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Burcu sert çıktı!

» »
Burcu sert çıktı!
Burcu sert çıktı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tesadüfen kendisiyle  aynı anda Büyük Han’da bulunan Niyazi Kızılyürek ve birlikte olduğu kişilerle de sohbet etmesine yönelik eleştirilerle ilgili olarak “Böylesi bir karşılaşmayı bile istismara yönelerek ‘AKEL propagandasına katılım’ olarak takdim etme gayretkeşliği, inanılır gibi değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu (AP) adaylığının kişisel bir karar olduğunu, kişisel kararlarla alınma ihtimali olan sonuçların, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Parlamentosu’nda  temsil edildiği anlamını taşımadığını daha önce de açıkladığını hatırlatan Burcu, “Cumhurbaşkanımız, Annan Planı’nın da öngördüğü gibi, AP’de iki sandalye ile doğru temsiliyetimiz olması için Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini ifade de etmiştir” dedi.

“ÇAMUR SİYASETİ İLE BİR YERE VARILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK HANGİ ZEKANIN ÜRÜNÜ”

Burcu’nun “ AP seçimleri konusunda Cumhurbaşkanı’nın açıklanmış duruşu biliniyorken, böylesi çamur siyaseti ile bir yere varılabileceğini düşünmek hangi zekanın ürünüdür? “  ifadelerini de kullandığı yazılı açıklaması şöyle:

 “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, fırsat buldukça Arasta’ya yürümeyi, esnaf ve yurttaşlarla sohbet etmeyi sever; bunu da genellikle Cumartesi günleri, öğleden sonra yapar. Büyük Han’da kahve molası da bu ziyaretlerin bir parçasıdır. 

Geçtiğimiz Cumartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanımız eşi ile birlikte Büyük Han’a uğramış ve hemen her hafta orada buluşan Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Maronitlerden oluşan grupla, davetleri üzerine oturup sohbet etmiş, kahve içmiştir. Tesadüfen aynı sırada Büyük Han’da bulunan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ve birlikte olduğu kişilerle de sohbet etme imkanı bulmuştur.

Böylesi bir karşılaşmayı bile istismara yönelerek ‘AKEL propagandasına katılım’ olarak takdim etme gayretkeşliği, inanılır gibi değildir.

Cumhurbaşkanımız, Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu (AP) adaylığının kişisel bir karar olduğunu, kişisel kararlarla alınma ihtimali olan sonuçların, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Parlamentosu’nda  temsil edildiği anlamını taşımadığını daha önce de açıklamış, bu açıklaması medyada yer almıştır. Cumhurbaşkanımız, Annan Planı’nın da öngördüğü gibi, AP’de iki sandalye ile doğru temsiliyetimiz olması için Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini ifade de etmiştir. 

AP seçimleri konusunda Cumhurbaşkanı’nın açıklanmış duruşu biliniyorken, böylesi çamur siyaseti ile bir yere varılabileceğini düşünmek hangi zekanın ürünüdür? 

“HALKIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZA GÜVENMEKTEDİR”

Hemen her gün tek amaç ve görevleri Cumhurbaşkanı’na seviyesizce saldırmak olanların ilgili ilgisiz her şeyi çarpıtıp istismar ederek yürüttükleri algı operasyonu ile elde edebilecekleri hiçbir şey yoktur. Çok açık gerçek şudur ki, halkımız Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenmektedir”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu ile Lute, Kıbrıs’ı görüştü12 Mart 2019 Salı 09:19
  • Dikkat Sis Var!12 Mart 2019 Salı 09:12
  • Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtları en kısa sürede alınacak11 Mart 2019 Pazartesi 21:45
  • Mevlüt Çavuşoğlu'dan Özersay görüşmesi sonrası açıklama11 Mart 2019 Pazartesi 21:44
  • Kıbrıs Kültür Derneği’nden Küçük için taziye mesajı11 Mart 2019 Pazartesi 21:43
  • Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza ! 5 kişi yaralı11 Mart 2019 Pazartesi 21:21
  • Lefkoşa'da kaza! Araç dereye yuvarlandı 1 kişi yaralı11 Mart 2019 Pazartesi 20:41
  • Türkiye'de ne varsa burda da olacak dediler, Lefkoşa'da 'yasaklı yayın' baskını !11 Mart 2019 Pazartesi 20:28
  • TKP-Yeni Güçler iş kazaları hakkında yazılı açıklama yaptı.11 Mart 2019 Pazartesi 19:56
  • ''Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük'' resim yarışmasının sonuçları açıklandı.11 Mart 2019 Pazartesi 19:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti