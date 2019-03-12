Burcu sert çıktı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tesadüfen kendisiyle aynı anda Büyük Han’da bulunan Niyazi Kızılyürek ve birlikte olduğu kişilerle de sohbet etmesine yönelik eleştirilerle ilgili olarak “Böylesi bir karşılaşmayı bile istismara yönelerek ‘AKEL propagandasına katılım’ olarak takdim etme gayretkeşliği, inanılır gibi değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu (AP) adaylığının kişisel bir karar olduğunu, kişisel kararlarla alınma ihtimali olan sonuçların, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Parlamentosu’nda temsil edildiği anlamını taşımadığını daha önce de açıkladığını hatırlatan Burcu, “Cumhurbaşkanımız, Annan Planı’nın da öngördüğü gibi, AP’de iki sandalye ile doğru temsiliyetimiz olması için Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini ifade de etmiştir” dedi.

“ÇAMUR SİYASETİ İLE BİR YERE VARILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK HANGİ ZEKANIN ÜRÜNÜ”

Burcu’nun “ AP seçimleri konusunda Cumhurbaşkanı’nın açıklanmış duruşu biliniyorken, böylesi çamur siyaseti ile bir yere varılabileceğini düşünmek hangi zekanın ürünüdür? “ ifadelerini de kullandığı yazılı açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, fırsat buldukça Arasta’ya yürümeyi, esnaf ve yurttaşlarla sohbet etmeyi sever; bunu da genellikle Cumartesi günleri, öğleden sonra yapar. Büyük Han’da kahve molası da bu ziyaretlerin bir parçasıdır.

Geçtiğimiz Cumartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanımız eşi ile birlikte Büyük Han’a uğramış ve hemen her hafta orada buluşan Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Maronitlerden oluşan grupla, davetleri üzerine oturup sohbet etmiş, kahve içmiştir. Tesadüfen aynı sırada Büyük Han’da bulunan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ve birlikte olduğu kişilerle de sohbet etme imkanı bulmuştur.

Böylesi bir karşılaşmayı bile istismara yönelerek ‘AKEL propagandasına katılım’ olarak takdim etme gayretkeşliği, inanılır gibi değildir.

Cumhurbaşkanımız, Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu (AP) adaylığının kişisel bir karar olduğunu, kişisel kararlarla alınma ihtimali olan sonuçların, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Parlamentosu’nda temsil edildiği anlamını taşımadığını daha önce de açıklamış, bu açıklaması medyada yer almıştır. Cumhurbaşkanımız, Annan Planı’nın da öngördüğü gibi, AP’de iki sandalye ile doğru temsiliyetimiz olması için Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini ifade de etmiştir.

AP seçimleri konusunda Cumhurbaşkanı’nın açıklanmış duruşu biliniyorken, böylesi çamur siyaseti ile bir yere varılabileceğini düşünmek hangi zekanın ürünüdür?

“HALKIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZA GÜVENMEKTEDİR”

Hemen her gün tek amaç ve görevleri Cumhurbaşkanı’na seviyesizce saldırmak olanların ilgili ilgisiz her şeyi çarpıtıp istismar ederek yürüttükleri algı operasyonu ile elde edebilecekleri hiçbir şey yoktur. Çok açık gerçek şudur ki, halkımız Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenmektedir”