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Burcu sert çıktı: Oğuzhan Hasipoğlu'nun iddiaları yalan yanlış ve mesnetsiz

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Burcu sert çıktı: Oğuzhan Hasipoğlu'nun iddiaları yalan yanlış ve mesnetsiz
Burcu sert çıktı: Oğuzhan Hasipoğlu'nun iddiaları yalan yanlış ve mesnetsiz

SÖZCÜ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolündeki bir sahada oynanan Mağusa Türk Gücü – Nea Salamina maçına gitmeme gerekçelerini ve bu süreçte yaşanan bütün gerçekleri detaylı bir biçimde kamuoyu ile paylaşmıştır.

Buna rağmen bu gerçeklerden sanki habersizmiş gibi kasten yalan yanlış yorum ve açıklamalarda bulunan ve bunu bu şekilde iç siyasetin bir istismar alanı haline getirmek isteyen bazı çevrelerin olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun sırf Cumhurbaşkanımıza eleştiri getirsin diye “Beş yıldır ara bölgede bayraksız nasıl görüşüyor iseydiniz, veya gerek Akıncı gerek Anastasiadis kuzeyde ve güneyde yer alan kültürel etkinliklere hangi formatta katılıyorsaydı, bu maça da bu şekilde katılması gerekirdi” şeklinde basında yer alan talihsiz ve mesnetsiz bir açıklaması olmuştur.

Partisi adına Kıbrıs sorunu bağlamında sözcülük yapan ve geçmişte de müzakere heyetinde bulunan bir milletvekilinin ortaya attığı bu iddiaların yalan-yanlış ve mesnetsiz olduğunu bilmemesi mümkün değildir. Sırf siyasi çekişme hırslarıyla bu yalanları bile bile yaydığı çok açıktır.

Bu nedenle sayın Hasipoğlu’nun şahsen bilgilendirilmesi açısından değil de Sayın Hasipoğlu ve benzerlerinin basın yoluyla yanıltabilecekleri sayın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla liderlerin ara bölgeye geçişleri veya karşılıklı olarak bir diğer tarafa yaptıkları ziyaretlerle ilgili rutin uygulamayı bir kez daha anımsatmakta yarar görüyoruz.

İki lider ara bölge statüsünde olan Ledra Palace, Lefkoşa Eski Havaalanı, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Sayın Elizabeth Spehar’ın ikametgahı ve Pile’nin BM’nin bulunduğu özel statülü bölgesine kendi makam araçları ve forslarıyla gitmektedirler.

İki liderin kuzeye ve güneye yaptıkları karşılıklı ziyaretler ise eşit statüde ve sivil araçlarla yapılmaktadır. Pile’nin Rum Yönetimi bölgesinde bulunan statta yapılan karşılaşma ise tek bir maç olarak kurgulanmış, kuzeyde ikinci bir maç öngörülmemiştir. Yani bu etkinlikte eşitlik ve karşılıklılık ilkesi gözetilmemiştir.

Barış Burcu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

20 Mart 2019.

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