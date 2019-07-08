  • BIST 98.597
  • Altın 259,106
  • Dolar 5,7280
  • Euro 6,4318
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Burcu: "Yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir."

» »
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu'dan açıklama
Burcu: "Yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir."

SÖZCÜ AÇIKLAMASI

Sayın Fuat Oktay’ın KKTC’yi ziyareti ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile organize ettiği Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı hakkında Cumhurbaşkanımızın ilişkilendirildiği haber ve yorumlar üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

1. Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi gözetmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Türkiye’den adamıza gelen ve görüşme arzusunda bulunan iktidar ya da muhalefete mensup konuklara kapısını her zaman açık tutmuştur.

2. Cumhurbaşkanlığında daha önce çeşitli vesilelerle görüşülen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, bu ziyaretinde görüşme talebinde bulunmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla Sayın Oktay’ın bu gelişinde Cumhurbaşkanı ile görüşme talep edilmeyeceği, Sayın Oktay’ın 20 Temmuz’da adaya tekrar geleceği, o tarihte ziyaret yapmak istediği bildirilmiştir.

3. Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’na Cumhurbaşkanının katılmama nedeni ile ilgili olarak ise şu hususları açıklığa kavuşturmak gerekli hale gelmiştir:

a. Cumhurbaşkanımıza bu toplantıya katılması için KTTO’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz imzasıyla bir davet gönderilmiştir. Bu davette program kısmında “Protokol Konuşmaları” ifadesi de yer almıştır. Daha sonra toplantı tarihi değişmiş, davet ikinci bir mektupla tekrarlanmıştır. Bu kez gelen davet yazısında ise protokol konuşmaları bölümünde 4 konuşmacının adının yer aldığı görülmüştür.

b. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanının davetli olduğu toplantıda adının protokol konuşmaları listesinde yer almadığını ilgililerle görüştüğünde, aldığı cevap KTTO Yönetim Kurulu’nda konuşma listesinin bu şekilde kararlaştırıldığı, Cumhurbaşkanının konuşmasının öngörülmediği şeklinde olmuştur.

c. Bilindiği üzere bu gibi toplantılara Cumhurbaşkanı davetli olarak gittiğinde, konuşma yapıp yapmamaya kendisinin karar vermesi yerleşik bir usuldür. Bu yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir.

d. Bu toplantının ikincisi muhtemelen Türkiye’de yapılacaktır. Bu ikinci toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan davet edildiği takdirde ona da mı aynı muamele yapılacaktır?

e. KTTO Kıbrıs Türk toplumunun köklü kurumlarından biridir. Cumhurbaşkanlığı olarak iyi ilişkiler içinde olduğumuz bu kurumun şimdiki yönetiminin bu vahim saygısızlığına neyin yol açtığını, üyelerine ve kamuoyuna açıklama zorunluluğu vardır.

İster kendi inisiyatifiyle ister telkinle bu saygısızlığı yapmış olsun, KTTO Yönetim Kurulu’nun bu davranışı son zamanlarda Cumhurbaşkanlığına karşı yürütülen sistemli itibarsızlaştırma çabasının yeni bir halkasını oluşturmuştur. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk halkını en üst temsil görevi yapan Sayın Cuhurbaşkanı bu tür davranışlarla itibar kaybetmez; aksine bu davranışları sergileyenler ve onları teşvik edenler halkımızın gözünde itibar kaybına uğrarlar.

Barış Burcu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Oğuz Enginar Üreticileri ile görüştü08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:14
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği: Trafikte uyuşturucu testleri başlatılmalı08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:20
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 8 Temmuz 2019 Pazartesi08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
  • Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza! 2 yaralı!07 Temmuz 2019 Pazar 23:34
  • Yunanistan seçimini yaptı.. İşte ilk sonuçlar07 Temmuz 2019 Pazar 18:59
  • Kıb-Tek açıkladı, yangına helyum balonu neden oldu!07 Temmuz 2019 Pazar 18:48
  • Trodos bölgesinde çok şiddetli yağış ve rüzgar07 Temmuz 2019 Pazar 16:03
  • Talat’a göre Ankara, Anastasiadis ve Özersay işbirliği halindeler07 Temmuz 2019 Pazar 15:46
  • Yeni şafak duyurdu: Artık başka bir KKTC olacak07 Temmuz 2019 Pazar 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti