Burcu’dan Özgürgün’e yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bir önceki hükümeti çalıştırmadığı yönündeki iddialarını yanıtladı.

Burcu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özgürgün hükümetini çalıştırmadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Burcu Özgürgün başkanlığındaki hükümetin gönderdiği 124 kararnameden 120’sinin Akıncı tarafından onaylandığına onaylanmayan kararname sayısının sadece 4 olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanının imzalamadığı 4 kararnameden ikisinin, Özgürgün Hükümeti tarafından atanan, iki üst düzey yöneticinin görevden alınmasına ilişkin olduğuna vurgu yapan Burcu, “Cumhurbaşkanımız, Tarım Fonu’nun kullanımına ilişkin olarak hukuken tartışmalı bir talimata uymadıkları için söz konusu iki üst düzey yöneticinin görevden alınarak cezalandırılmalarının yerinde olmayacağını değerlendirerek, söz konusu iki kararnameyi imzalamamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından uygun görülmeyen bir diğer atama kararnamesinin, seçime çok yakın bir tarihte, hakkında iddialar olduğu söylenen bir müdürün görevden alınmasına ilişkin olduğunu vurgulayan Burcu, “hakkında iddia var” denilen kişinin bulunduğu görevden alınırken daha üst bir makama atamayı öngören hükümet yaklaşımını uygun görmediği için Cumhurbaşkanının, bu kararnameyi onaylamadığını ifade etti.

Onaylanmayan dördüncü kararnamenin kamuoyunu uzun süre meşgul eden ve kamu vicdanını zedeleyen bir atamaya ilişkin olduğuna atıfta bulunan Burcu, “Hükümeti denetlemekle sorumlu olan bir makamın iki yakınından biri ayrılırken yerine diğer yakınının getirilmesini amaçlayan kararname, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmeyerek imzalanmamıştır” ifadelerini kullandı.

22 ay görev yapan Özgürgün Hükümeti döneminde 86 yasanın ilk gelişte Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak onaylandığını, 11 yasanın ise gerekçeli bir şekilde yeniden değerlendirilmek üzere Meclis’e iade edildiğini, bunlardan 8’inin ikinci gelişte Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe konduğunu ifade eden Burcu, şu an itibarıyla Meclis gündeminde iade edilen 3 yasa bulunduğunu ifade etti.

Bunun dışında, 4 yasa hakkında hukuki gerekçelerle Anayasa Mahkemesi’nden Anayasaya uygunluk hakkında görüş talep edildiğini belirten Burcu, bunlardan birinde Anayasaya aykırılık saptantığını geriye kalan 3 yasa hakkında ise Anayasa Mahkemesi’nden görüş beklendiğini vurguladı.

Burcu bilgiler ışığında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onayına gönderilen kararname ve yasaları imzalamayarak Özgürgün Hükümeti’ni çalışamaz hale getirdiği yönündeki açıklamaların, doğru olmadığının görüldüğünü ifade etti.