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Burcu'dan Prodromu'ya: Federasyonlar çoğunluğun azınlığı idare ettiği sistemler değildir

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Burcu'dan Rum sözcü Prodromu'ya: Federasyonlar çoğunluğun azınlığı idare ettiği sistemler değildir
Burcu'dan Prodromu'ya: Federasyonlar çoğunluğun azınlığı idare ettiği sistemler değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcudan, Rum Yönetimi Sözcüsü  Prodromu'ya federasyon cevabı geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin azınlık olmayı kabul etmeyeceğini ifade eden açıklamalarına karşılık Rum Yönetimi sözcüsü Prodromos Prodromu, siyasi eşitliğin sayısal eşitlik anlamına gelmeyeceğini ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin işleyebilir olmayan bir devlet talebinden vazgeçmeleri yönünde bir açıklamada bulundu. 
 
Sayın Prodromos Prodromu’nun açıklamasında belirttiği gibi siyasi eşitlik elbette her federal organda sayısal eşitlik anlamında değildir. Federal organların bazılarında sayısal eşitlik olacağı gibi, bazılarında ise 2’ye 1 oranında temsiliyet olacağı genel çerçevede uzlaşılmış bir husustur. Sayısal eşitliğin olmadığı federal organlarda ve karar alma süreçlerinde Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı söz konusudur. Yani federal yönetimde alınacak her kararda, en az bir Kıbrıslı Türkün olumlu oyunun iştiraki gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı husus budur. Çünkü kararlara etkin katılım olmadığı takdirde, Kıbrıs Türk kurucu devletini temsilen federal organlarda yer alacak kişilerin varlığı göstermelik olur.
 
Bu vesileyle bir kez daha anımsatmak isteriz ki federasyonlar çoğunluğun azınlığı idare ettiği sistemler değildir, kararlar üniter devletlerdeki gibi basit çoğunlukla alınamaz. BM kararlarında da yer aldığı gibi, Kıbrıs’ta federal çerçevede bulunacak bir çözümde de sistem, tarafların eşit siyasi ortaklığı ilkesine dayanacaktır. Sayısal eşitliğin olmadığı organlarda siyasal eşitliğin karşılığı da kararlara etkin katılımdır. 
 
Bu temel gerçekliğe karşı olmak, federal çözüme ve siyasal eşitliğe karşı olmakla eş anlamlıdır. Kıbrıs Rum liderliğinin gerçekleri esas alarak bu hususları kendi toplumuyla açık yüreklilikle paylaşması dileğimizdir."
 
 
Barış Burcu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

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