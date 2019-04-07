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Burcu'dan suçlama dili

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 14:30’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüştü.Görüşme sonrası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu basın açıklaması yaptı.
Burcu'dan suçlama dili

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 14:30’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüştü. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşme sonrası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu basın açıklaması yaptı.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi ve Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunabilmesi için Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu görüşmede de daha öncekiler gibi olmazsa olmazların altını çizdiğini dile getiren Burcu, bunları geçmiş mutabakatlara ve 11 Şubat 2014 ortak açıklama belgesine saygı ve 30 Haziran tarihli Guterres Çerçevesi’nin sulandırılmadan kabulü olarak açıkladı.

Burcu, "Biz mevcut durumdan gerilemek değil, bundan öteye gitmek istiyoruz. Yeni bir şeyler sunuluyormuş gibi bırakın mevcut durumdan ileriye gitmeyi, mevcut durumu sarsıcı durumlarla karşı karşıya geliyoruz" dedi.

Kıbrıs Türk tarafının durumunun çok net ve açık olduğunun altını çizen Burcu, “Eğer ilerlemek istiyorsak 3 şey şarttır: Bunlar, geçmiş mutabakatlara bağlılık, 11 Şubat 2014 ortak açıklama belgesindeki ilkelere bağlılık, Crans Montana’da BM Genel Sekreteri Guterres’in sunduğu 30 Haziran Çerçevesi’ni sulandırmadan aynen kabul etmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın her temasında geçmiş mutabakatlara, 11 Şubat 2014 ortak açıklama belgesine saygı ve 30 Haziran tarihli Guterres Çerçevesi’nin sulandırılmadan kabulünün öneminin altını çizerek Rum Lider Anastasiadis’e bu yöndeki mesajlarını ilettiğini kaydeden Burcu, “Sayın Cumhurbaşkanımız, son olarak dün Lefke’de bu hususların tekrar altını yine çizmiştir” diye konuştu.

“LUTE İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERDE TESPİT ETMİŞ OLMAKTAYIZ Kİ SİYASİ EŞİTLİK VE KARARLARA ETKİN KATILIM KONUSUNDA HENÜZ SAYIN ANASTASİADİS OLUMSUZ TAVRINDAN VAZGEÇMEMİŞTİR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, şunları kaydetti: 
“Maalesef bugün sayın Lute ile yaptığımız görüşmelerde tespit etmiş olmaktayız ki siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda henüz Sayın Anastasiadis olumsuz tavrından vazgeçmemiştir. Bu geçmiş mutabakatlara saygı gösterilmemektedir demektir.”

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in 30 Haziran’da BM Genel Sekreteri Guterres’in sunduğu çerçeveyi aynen kabule hazır olmadığını dile getiren Burcu, “Bu aşamada üzülerek söylüyorum ki Sayın Lute’un görev tanımını tamamlayabileceği olanaklar mümkün görünmemektedir. Sanıyorum bu durum 15 Nisan’da Sayın Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı rapora da bu şekilde yansıtılacaktır” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Rum Lider ile bugün yaptığı görüşme sonrası Rum tarafının Lute’a daimî bir Rum başkanın yanında dönüşümlü başbakanlık önerdiğiyle ilgili yer açıklamalara da değinen Burcu, şöyle konuştu:

"Bilmenizi isterim ki bu yeni bir şey değildir. Müzakereler 15 Mayıs 2015’te başlamıştır ve 2 hafta sonra Rum tarafı bu öneriyi getirmişti. Bu tartışıldı, reddedildi ve sonradan kendileri de ikna oldular ve bu şekilde bir önerinin arkasında durmadılar. Başkanlık sistemi ve dönüşümlü başkanlıkta uzlaşılar üretildi. Şimdi bu hiç görüşülmemiş ve sanki yeni bir konuymuş gibi bunu tekrardan gündeme getirip sunmak doğru bir yaklaşım değildir. Dönüşümlü başkanlık, siyasal eşitliğimizi kanıtlamak üzere sayısal olarak Kıbrıslı Türklerin eşit olmadığı federal organlarda en az bir olumlu oy ilkesi… Tüm bunlar uzlaşılmış hususlardır ve bu uzlaşılardan sapmamak gerekiyor”

Bakanlar Kurulu’nun kompozisyonunun da uzlaşılan hususlardan biri olduğunu; Bakanlar Kurulu’nun 7 Rum 4 Türk bakandan oluşacağında uzlaşıldığını anımsatan Burcu, herhangi bir kararın alınabilmesi için en az bir Türk bakanın oyuna ihtiyaç olduğuyla ilgili varılan uzlaşıya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

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