Burcu’dan Yangın Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Tepebaşı-Kalkanlı arasında meydana gelen yangının başlama nedenlerinin aydınlatılması, varsa suçluların en ağır biçimde cezalandırılması gerektiğini kaydederek, “Her felaket beraberinde dersler de getirmeli ve bu derslerden sonuçlar çıkarılmalıdır. Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için her türlü önlem alınmalıdır” dedi.

Sözcü Burcu, 17 Mayıs’ta meydana gelen ve beş bin hektardan daha büyük bir alanı kısa sürede etkisi altına alan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Havaların aniden ısınmasıyla büyük bir yangın felaketi yaşandığını ifade eden Burcu, “Doğal yaşamın vazgeçilmezleri olan pek çok canlı türü maalesef bu yangında kaybedilmiştir” dedi.

“KAYBEDİLEN ANIT ZEYTİN AĞAÇLARI ÜZÜNTÜYÜ ARTIRDI”

Burcu, şunları kaydetti:



“Beş bin hektardan daha büyük bir alanı kısa sürede etkisi altına alan bu yangın, doğada yaşayan ve bizim doğal yaşamımızın bir uzantısı ve tamamlayıcısı olan pek çok ağaç ve diğer canlı türlerine içimizi acıtan büyük zararlar verdi. Yangında kaybettiğimiz ağaçlarımız arasında yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan anıt zeytin ağaçlarının da bulunması üzüntümüzü artırmaktadır.



Alınan tedbirler ve verilen mücadele sonrasında herhangi bir can kaybının yaşanmaması ve alevlerin binalara sıçramasının önlenmesi bile bu felaketin yol açtığı kayıpların büyüklüğü dikkate alındığında ne yazık ki yeterince teselli olamamaktadır. Kuşkusuz yangının başlama nedenlerinin ciddi bir soruşturmayla aydınlatılması ve varsa suçluların en ağır biçimde cezalandırılması zorunludur.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal yaşama ve çevrenin korunmasına her zaman büyük önem atfettiğini belirten Sözcü Burcu, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı bu duyarlılıkla yangın felaketinin büyüklüğü anlaşıldığı anda olay yerine gitmiştir. Yangına karşı azami tedbirlerin etkili bir biçimde alınması için olay yerinde Başbakan Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay ile istişarelerde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’den yangın söndürme helikopterlerinin gelmesinin beklenmekte olduğu bilgisini almıştır.

Cumhurbaşkanımızın bu istişareleri sonrasında, hükümet yetkilileriyle de mutabakat halinde ve aynı zamanda askeri yetkililere de bilgi verilmek suretiyle, yangının daha da büyümekte olduğu dikkate alınarak Güney’den de hava desteği talep edilmesine konsensüsle karar verilmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanımız, alınan bu kararı bizzat duyurmak ve ilk defa gerçekleşecek olan böyle bir hava desteğinin en sağlıklı biçimde sağlanmasını temin etmek amacıyla Sayın Nikos Anastasiadis’e telefonda defaten ulaşmaya çalışsa da bu mümkün olmamıştır. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız Özel Temsilcisi Erhan Erçin’i görevlendirerek kendisinden Rum liderin yardımcısı ve temsilcileriyle konuyu görüşmesini ve iletişimi sağlamasını talep etmiştir.”



Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erhan Erçin’in bu çerçevede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyiannis ve Rum lider Anastasiadis’in Danışmanı ve Rum müzakere heyeti üyesi Pandelis Pandelides ile görüşmeler yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, şunları da aktardı:

“İş birliği yapılması üzerine prensipte anlaşılmasının ardından BM yetkilileri de devreye sokularak KKTC Dışişleri Bakanlığı ilgilileriyle GKRY ilgilileri arasındaki iletişimin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi için gereken en üst düzeydeki politik irtibat sağlanmıştır.

Bu görüşmeleri esnasında Rum yetkililer Sayın Erçin’e uçuş güvenliğinin çok önemli olduğunu ve bu nedenle tarafımızca kendilerine önceden iletilen uçuş koordinatlarının son bir kez de bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı tarafından onaylanması gerektiğini söylemişlerdir. Rum lider Anastasiadis’in Danışmanı ve Rum müzakere heyeti üyesi Pandelis Pandelides’in talebi üzerine Cumhurbaşkanımız ile yaptığı telefon görüşmesi bu çerçevede gerçekleşmiştir. Bilahare, Sayın Anastasiadis ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında yapılan telefon görüşmesinde ise bu gibi felaketler karşısında bu olayda sergilenen örnek gibi, iki tarafın birbirine yardımcı olması gerektiği konusunda hem fikir olmuşlardır. Sayın Anastasiadis, yaşanan büyük yangın dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletmiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı da yangının söndürülmesinde gösterdikleri işbirliği için teşekkür etmiştir.

TEŞEKKÜR

Türkiye’den gelen helikopterlerin yanı sıra Güney’den de bir uçak ve bir helikopter yangın söndürme çalışmalarına katılmıştır. Bu vesileyle, bu gibi felaketlerde her zaman koşulsuz yardımımıza koşan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve yangına karşı hava desteğinin gerçekleşmesine katkı koyan Rum lider Anastasiadis ve ekibine bir kez daha teşekkür ederiz.”



Burcu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yangınla mücadelede yorulmak bilmeksizin çalışan İtfaiyecilerimize, Belediye çalışanlarına, Sivil Savunma görevlilerine, polisimize, askerlerimiz ve duyarlı yurttaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliriz. Her felaket beraberinde dersler de getirmeli ve bu derslerden sonuçlar çıkarılmalıdır. Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için her türlü önlem alınmalıdır.”