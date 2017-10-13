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Burcu’nun üslerdeki Kıbrıslı Türklerle ilgili açıklaması Rum basınında

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Burcu’nun üslerdeki Kıbrıslı Türklerle ilgili açıklaması Rum basınında
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, İngiliz üslerinde yaşayan veya çalışanların statülerinin Kıbrıs Türk tarafı ile de ele alınacağı açıklaması Rum basınında yer aldı.

Gazeteler Burcu’nun açıklamasını yorumlu başlıklarla okurlarına aktardı.

Alithia “Kıbrıslı Türkler Üslerle İlgili kararlarda Söz (hakkı) İstiyor”
Politis “Burcu: Üsler’deki Kıbrıslı Türkler Konusunda Sözümüz (hakkımız) Var”
Haravgi “Kıbrıslı Türkler İngiliz Üsleriyle İlgili Müzakerelerde Söz Hakkı İstiyor”  
Fileleftheros “Akıncı’dan Komik Talepler… Gelişme Olmaması Onları İşgal Bölgelerinde Çeşitli Fikirler Çıkarmaya Yöneltiyor… Üsler Konusunda Söz Hakları Olsun İstiyorlar” 

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