Burcunuzun Perisini Biliyor musunuz?

Eski çağlarda insanlar doğduğu zaman kulağına sihirli sözcükler fısıldayan perilerin olduğuna inanılırmış. Bakın sizin periniz size neler söyledi?

Koç Burcu’nun Perisi: Paradise

Paradise yani ‘Cennet’ isimli perinin engelleri ortadan kaldıran salamander’lerin (bir tür kertenkele, ejderha) ruhlarının prensesi olduğuna inanılır, o yüzden bir kertenkele resmiyle temsil edilir. Ateş elementinin sembolüdür. Doğduğunuzda bu peri kulağınıza şunları fısıldar:

“Çok canlı ve hayat dolu olacaksınız.

Her şeye meydan okuyacaksınız.

Başkalarının cesaret edemeyecekleri şeylere cesaret edeceksiniz.

Dullara ve öksüzlere yardım edeceksiniz...”

Boğa Burcu’nun Perisi: Vivian

Vivian, mitolojide maddi zenginlik getiren, yeraltındaki hazinelerin bekçisi cüce gnome'lerin prensesidir. Doğduğunuzda kulağınıza şunları fısıldar:

“Dolu dolu bir hayat yaşayacaksın.

Çok hassas biri olacaksın.

Bülbül kadar güzel sesli olacak, şarkı söyleyeceksin.

Cömertliğinle kalpleri kazanacaksın.

Güçlü olacaksın.”

İkizler Burcu’nun Perisi: Melior

Melior, neşe ve mutluluk elflerinin prensesidir, doğum anınızda Melior kulağınıza şunları fısıldar:

“Ebedi gençliğin sırlarına her zaman vakıf olacaksınız.

Parlak bir zekanız olacak.

Hayal gücünüz sizi büyülü yerlere ulaştıracak.”

Yengeç Burcu’nun Perisi: Melusina

Mitolojide, Melusina gerçek aşkı getiren Ondine, yani deniz kızlarının perisidir. Doğduğunuz zaman Melusina, kulağınıza şunları fısıldar:

“Kalpleri acıyla dolu olanlara yardım edeceksiniz.

Çocukları çok seveceksiniz.

Sihirli ve yaratıcı bir dünyanız olacak.

Çok güçlü sezgilere sahip olacaksınız.

Nazik ve şefkatli olacaksınız.”

Aslan Burcu’nun Perisi: Morgan

Morgan, mitolojide büyük fikirleri gerçekleştirmenizi sağlayan ejder ruhunun prensesidir. Doğduğunuz zaman bu peri kulağınıza şunları fısıldar:

“Güçlü bir kişiliğiniz olacak.

Ahlaki değerlere çok bağlı olacaksınız.

Hayatın iniş çıkışlarına dayanacaksınız.

Çok alçakgönüllü olacaksınız.

Başak Burcu’nun Perisi: Urgania

Mitolojide, Urgania, talih ve para getiren yeraltı hazinelerinin koruyucu elflerinin prensesidir. Doğduğunuzda Urgania perisi kulağınıza şunları fısıldar:

“Her zaman çok şanslı olacak, deyim yerindeyse hep dört ayağınızın üstüne düşeceksiniz.

Keskin gözünüz hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacak. Asla pes etmeyeceksiniz.

Eviniz büyülü bir krallık olacak.

Vazifelerinizi asla ihmal etmeyeceksiniz.”

Terazi Burcu’nun Perisi: Holda

Holda perisi fırsatlar yakalamanızı sağlayan Sylph'lerin perisidir.Doğduğunuzda kulağınıza şunları fısıldar:

“Her zaman ahenkli, uyumlu bir yaşamınız olacak.

Güzel ve çekici olacaksınız.

Ruhunuz hep taze kalacak.

Bunalımlara karşı koyacaksınız.”

Akrep Burcu’nun Perisi: Estrella

Estrella, mitolojide aşkta beklenmedik şans getiren deniz kızlarının yani Ondin'lerin prensesidir. Doğduğunuz zaman, bu peri kulağınıza şunları fısıldar:

“Her zaman küllerinden yeniden doğan Phoenix yani Anka kuşu gibi güçlü olacaksınız.

Hayattan büyük zevk alacaksınız.

Hayatın gizemli yanlarını çözeceksiniz.

Sezgileriniz size rehberlik edecek .

Dağları yerinden oynatacak kadar güçlü olacaksınız."

Yay Burcu’nun Perisi: Glasting

Glasting perisi, mitolojide bilgelik perisi olarak tanınan ejder ruhunun perisidir. Glasting perisi doğduğunuzda kulağınıza şunları fısıldar:

“Çok iyimser olacaksın.

Rüyalarını gerçekleştirmek için dünyanın öbür ucuna gitmekten çekinmeyeceksin.

Tutkulu, hırslı olacaksın.

Affedici olacaksın.

Çok büyük bir yaşama enerjisine sahip olacaksın."

Oğlak Burcu Perisi: Titanya

Titanya, altındakı hazineleri koruyan elflerin kraliçesiymiş, doğarken kulağınıza şunları fısıldadığına inanılıyor:

“Hafızan bir fil kadar güçlü olacak.

Yalan söylemeyeceksin, cesur olacaksın.

Çabuk ve iyi ögreneceksin, hassas olacaksın.”

Kova Burcu Perisi: Ariel

Mitolojide, Ariel, neşe ve mizah anlayışı sağlayan Sylph prensesine verilen isimdir. Doğduğunuzda Ariel perisi kulağınıza şunları fısıldar:

“Nereye gidersen git orada iz bırakacaksın.

Çok yaratıcı olacaksın, büyük bir sanatçı olacaksın.

Sana ihtiyaç duyan herkese yardım edeceksin.

Çok zeki olacaksın.”

Balık Burcu Perisi: Selkie

Selkie, mitolojide Ondine'lerin yani deniz kızlarının prensesidir, genellikle yanında bir fok balığıyla resmedilir, evlerimize ahenk ve neşe getirir. Doğduğunuzda sizin kulağınıza şunları fısıldar:

“Altıncı bir duyuyla ödüllendirileceksin.

Her şeye uyum sağlayabileceksin.

Sanatçı bir ruhun olacak.

Çok hoşgörülü olacaksın.

Ruhsal aleme çok ilgi duyacaksın.”