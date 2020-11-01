  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 7 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi

Burhan Kuzu hayatını kaybetti

»
Gelen son dakika bilgisine göre, eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu yaşamını yitirdi.
Burhan Kuzu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti.

Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı. 

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun tedavi gördüğü Medipol Mega Üniversite Hastanesi de açıklamada bulundu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, ”Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri COVID-19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 04:00’da vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Burhan Kuzu için paylaştığı taziye mesajında ''TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum'' dedi. 

İLETİŞİM BAŞKANI: BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  "Değerli siyaset adamı ve hukukçu Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN BURHAN KUZU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Bir süredir Covıd tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "İstanbul Hukuk Fakültesi'nden Hocamız; 22., 23., 24. ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid- 19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu'nun vefatına ilişkin, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü Covid- 19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Çok değerli Burhan Kuzu hocamızı kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Kalın da koronavirüse yakalandı31 Ekim 2020 Cumartesi 19:10
  • İzmir depremi sonrası dünya liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları31 Ekim 2020 Cumartesi 19:06
  • İzmir depremi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi, 800'den fazla yaralı var31 Ekim 2020 Cumartesi 19:03
  • İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor; hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi, 885 kişi yaralandı31 Ekim 2020 Cumartesi 18:55
  • İzmir'deki deprem sonrası THY'den duyuru31 Ekim 2020 Cumartesi 18:54
  • AFAD duyurdu! İzmir açıklarında bir deprem daha31 Ekim 2020 Cumartesi 18:53
  • T.C Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama31 Ekim 2020 Cumartesi 18:53
  • AFAD, İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporunu yayınladı31 Ekim 2020 Cumartesi 18:52
  • TC Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki Depreme İlişkin Son Durumu Paylaştı31 Ekim 2020 Cumartesi 17:37
  • T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz31 Ekim 2020 Cumartesi 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti