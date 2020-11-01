Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti.

Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun tedavi gördüğü Medipol Mega Üniversite Hastanesi de açıklamada bulundu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, ”Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri COVID-19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 04:00’da vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Burhan Kuzu için paylaştığı taziye mesajında ''TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum'' dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI: BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Değerli siyaset adamı ve hukukçu Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN BURHAN KUZU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Bir süredir Covıd tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "İstanbul Hukuk Fakültesi'nden Hocamız; 22., 23., 24. ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid- 19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu'nun vefatına ilişkin, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü Covid- 19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Çok değerli Burhan Kuzu hocamızı kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.