Burhan Kuzu'dan KKTC'ye Başkanlık sistemi önerisi

İşte o tweet;
KKC’de dörtlü koalisyon çöktü ve hükümet dağıldı.Kaç defa hatırlattım!Gelin KKC’de Başkanlık Sistemini getirelim.Güney Kıbrıs böyle.Şu kokuşmuş ve miadını doldurmuş Parlamenter Sistemden kurtulalım.Bu işin Uzmanı ve Mimarı olarak yardımcı olmaya hazırız.
KKC’de dörtlü koalisyon çöktü ve hükümet dağıldı.Kaç defa hatırlattım!Gelin KKC’de Başkanlık Sistemini getirelim.Güney Kıbrıs böyle.Şu kokuşmuş ve miadını doldurmuş Parlamenter Sistemden kurtulalım.Bu işin Uzmanı ve Mimarı olarak yardımcı olmaya hazırız.— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 8 Mayıs 2019
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