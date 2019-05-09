Burhan Kuzu'dan KKTC'ye Başkanlık sistemi önerisi

İşte o tweet;

KKC’de dörtlü koalisyon çöktü ve hükümet dağıldı.Kaç defa hatırlattım!Gelin KKC’de Başkanlık Sistemini getirelim.Güney Kıbrıs böyle.Şu kokuşmuş ve miadını doldurmuş Parlamenter Sistemden kurtulalım.Bu işin Uzmanı ve Mimarı olarak yardımcı olmaya hazırız.