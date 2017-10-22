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Burhan Nalbanoğlu Hastanesi’nden açıklama

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Burhan Nalbanoğlu Hastanesi’nden açıklama
“Gökhan Bolat’ın ölümü ile ilgili hastaneyi suçlayıcı açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”

Lefkoşa Dr.  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, özel bir hastanede  ameliyat sırasında hayatını kaybeden Gökhan Bolat’ın “sevkinin yapılmadığı” şeklinde  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni suçlayıcı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Başhekimlik’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği olarak yaptığımız araştırmada hayatını kaybeden kardeşimizin Dr. Gülgün Vaiz tarafından muayene edilmesinin ardından Kalp Damar Cerrahisine konsulte edildiği orada Dr. Cağın Zaim tarafından yapılan tetkik ve muayenesinden sonra 19.09.2017 tarihinde hastanın kendi tercihi doğrultusunda gerek TC üniversite ve devlet hastanelerinde gerekse KKTC’deki Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerde ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için sağlık kurulu kararı üretilmiştir.”

Açıklamada,  Bolat’ın ailesine  baş sağlığı dileğinde de bulunuldu.

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