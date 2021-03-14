  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Burkayı yasaklayan Sri Lanka, İslami eğitim veren binden fazla medresenin kapısına kilit vuruyor

» »
Sri Lanka, ülkedeki Müslüman azınlığa mensup kadınların bir kısmının giydiği, yüzlerinin tamamını örten burkayı yasakladı.
Burkayı yasaklayan Sri Lanka, İslami eğitim veren binden fazla medresenin kapısına kilit vuruyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekera, halka açık yerlerde burka giyilmesini yasaklayan yönergeyi imzaladığını dile getirdi.

Bakan Weerasekaera, Kalutara kentinde Budist tapınağında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, topluluk içerisinde peçe takmanın ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi.

"Çok sayıda Müslüman arkadaşımız var. Geçmişte Müslüman kadınlar ve kızlar hiç burka giymezlerdi." diyen Weerasekaera, "Son zamanlarda ortaya çıkan bu durum, dini aşırılığın bir işaretidir. Kesinlikle yasaklayacağız." ifadelerini kullandı.

Nüfusunun çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğu Sri Lanka'da 2019 yılında 250'den fazla kişinin öldüğü üç kilise ile üç otele yönelik bombalı, intihar ve silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Hükümetin radikal İslamcı grupları sorumlu tuttuğu saldırıların ardından kamusal alanda burka giyilmesi geçici olarak yasaklanmıştı.

Daha sonra saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da Kovid-19'un Yeni Varyantlarına Karşı Acil Önlem Çağrısı11 Mart 2021 Perşembe 11:45
  • Malezya'da Müslüman olmayanların Allah kelimesini kullanma yasağı iptal edildi10 Mart 2021 Çarşamba 23:08
  • Tayland başbakanı soruyu ‘beğenmedi’: Gazetecilerin üstüne dezenfektan sıktı10 Mart 2021 Çarşamba 20:25
  • Japonya’da koronavirüs testleri otomat makinelerden satışa çıktı09 Mart 2021 Salı 12:00
  • Myanmar'da Protestoları Engellemek İçin Kamu Binalarının Çevresine Asker Konuşlandırıldı08 Mart 2021 Pazartesi 13:55
  • Kuzey Kore'nin Plütonyum Üretiyor Olabileceği İleri Sürüldü04 Mart 2021 Perşembe 13:15
  • Japonya’dan Çin’e çağrı: Vatandaşlarımıza rektal sürüntü yoluyla Covid-19 testi yapmayın02 Mart 2021 Salı 22:58
  • Çin, Haziran'a kadar nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefliyor02 Mart 2021 Salı 10:23
  • Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasına girdi01 Mart 2021 Pazartesi 13:10
  • Hindistan’da bir adam horoz dövüşü sırasında kendi horozu tarafından öldürüldü28 Şubat 2021 Pazar 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti