Burkayı yasaklayan Sri Lanka, İslami eğitim veren binden fazla medresenin kapısına kilit vuruyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekera, halka açık yerlerde burka giyilmesini yasaklayan yönergeyi imzaladığını dile getirdi.

Bakan Weerasekaera, Kalutara kentinde Budist tapınağında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, topluluk içerisinde peçe takmanın ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi.

"Çok sayıda Müslüman arkadaşımız var. Geçmişte Müslüman kadınlar ve kızlar hiç burka giymezlerdi." diyen Weerasekaera, "Son zamanlarda ortaya çıkan bu durum, dini aşırılığın bir işaretidir. Kesinlikle yasaklayacağız." ifadelerini kullandı.

Nüfusunun çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğu Sri Lanka'da 2019 yılında 250'den fazla kişinin öldüğü üç kilise ile üç otele yönelik bombalı, intihar ve silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Hükümetin radikal İslamcı grupları sorumlu tuttuğu saldırıların ardından kamusal alanda burka giyilmesi geçici olarak yasaklanmıştı.

Daha sonra saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.