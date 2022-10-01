Burkina Faso'da askeri darbe

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu. Açıklama, bir subay tarafından devlet televizyonunda okundu.

Ülkenin yeni lideri ordu komutanı İbrahim Traore oldu.

Ülkede Anayasa askıya alındı, hükümet devrildi. İkinci bir emre kadar da sınırlar tamamen kapatıldı.

Sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sonrası, görevden alınan devlet başkanı Paul Henri Damiba durumu, "Bir grup askerin memnuniyetsizliği" olarak değerlendirmişti.

ECOWAS DARBEYİ KINADI

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Burkina Faso’da ordunun yönetime el koymasını güçlü bir şekilde kınadı.





ECOWAS'ın resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, "ECOWAS, 30 Eylül 2022 Cuma günü Burkina Faso'da gerçekleşen iktidarın zorla ele geçirilmesini en güçlü şekilde kınıyor." denildi.



ECOWAS’ın Burkina Faso’daki durumu yakından takip ettiğinin altı çizilen açıklamada, 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzene hızlı dönüş için üzerinde anlaştıkları takvime titizlikle uyulması çağrısı yapıldı.

DARBEYLE GELDİ DARBEYLE GİTTİ

Ülkede 24 Ocak'ta da bir grup asker yönetime el koymuş ve Anayasa'nın askıya alındığını bildirmişti.



Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına devlet televizyonu RTB'de Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunan bildiride Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiği ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğu söylenmişti.



Darbenin arkasındaki isim Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, kendisini cumhurbaşkanı ve başkomutan ilan etmişti.

ÜLKEDE BUGÜNE KADAR 7 ASKERİ DARBE YAŞANDI



Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana 7 askeri darbe yaşanan ülkede, 24 Ocak'tan beri alıkonulan devrik lider Roch Christian Kabore, 2015'te ilk kez düzenlenen demokratik seçimlerle başa gelmişti.



Kabore, 2020'de 2'nci dönemine seçilmiş ve terörle etkin mücadele sözü vermişti.



Hükümet, komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların 2015'ten bu yana ülkenin kuzey ve doğusunda düzenlediği saldırılar nedeniyle sıkça eleştiriliyordu.

Kabore, terörle daha etkin mücadele için bir dönem kendisini Savunma Bakanı olarak atasa da kamuoyunda giderek artan eleştirilerin önüne geçemedi.



Son olarak Kasım 2021'de ülkenin Inata bölgesine düzenlenen saldırıda 49 askerin yaşamını yitirmesi Kabore yönetimine eleştirilerin sertleşmesine yol açmıştı.



Bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonundan darbe bildirisi okunmuştu.



Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket'in (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.



Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.