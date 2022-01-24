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Burkina Faso’da ayaklanan askerler devlet başkanını gözaltına aldı

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Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Kabore'nin ayaklanan askerler tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Burkina Faso’da ayaklanan askerler devlet başkanını gözaltına aldı

Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Kabore'nin ayaklanan askerler tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesinin başkenti Ouagadougou'da dün gece devlet başkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu belirtilmişti. Hükümet ise darbe iddialarını ve Devlet Başkanı Kabore'nin gözaltına alındığı haberlerini reddetmişti.

Reuters haber ajansı, ayaklanan bir grup askerin Kabore'yi gözaltına aldığını duyurdu. Askerlerin devlet televizyonu binasını da kuşattığı bildirildi.

Hükümetin ilan ettiği sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce kişinin de ayaklanan askerlere destek verdiği, iktidar partisinin merkezinin de yakıldığı haberleri basına yansıdı.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, dün gece devlet başkanlığı sarayı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Ülkede bazı askerler bir süredir ordudaki üst düzey komutanların görevden alınmasını ve İslamcı militanlarla mücadeleye daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor. Ülkede IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgütlerin saldırılarında çok sayıda asker ve sivilin ölmesi, son aylarda hükümete yönelik tepkileri artırmıştı.

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