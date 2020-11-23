Burnu kırılan kişi şikayetini geri çekti...Arkadaşının burnunu kıran kişi kefaletle serbest

19.11.20 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gazimağusa’da umumi bir yer olan kaldırım üzerinde yüksek sesle konuşarak rahatsızlık yaptıkları gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonrası gerçekleşen kavga esnasında M.R.A.J (E-21)‘in burun kemiğinin kırılmasına neden olan Ürdün uyruklu F. Z. O.A. H., S. Z. O. A. H., A.A. A. A. v Z. Z.O. A. H. derdest emri gereği ayni gün tutuklandılar.

Zanlılar 20.11.20 tarihinde vahim zarar, kavga ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa Kaza mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen tahkikat ve incelenen kamera görüntülerinden sonra şikayetçinin yüzüne yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan F.Z.O.A.H aleyhine vahim zarar, kavga ve rahatsızlık suçlarından dosya tanzim edilirken kavgada yer alan diğer zanlılar ve şikayetçi aleyhine de kavga ve rahatsızlık suçlarından dosya tanzim edildi.

Zanlı bugün 23.11.20 tarihinde vahim zarar, kavga ve rahatsızlık suçlamasıyla bugün 23.11.20 tarihinde teminata bağlanmak maksadıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Şikayetçinin şikayetini geri çektiği yönündeki beyanın da konu edildiği teminat duruşmasında kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, KKTC‘de öğrenci statüsü ile bulunmakta olan Ürdün uyruklu zanlı F.Z.O.A.H‘ın ileride görülece davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men edilerek 5000 TL nakdi temin ödemesi ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.