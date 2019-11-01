ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, su yoluyla vücuduna giren amiplerin beynini yemesi üzerine yaşamını yitirdi. Doktorlar, kadının hastalığı yüzünden sinüslerini temiz suyla yıkaması gerekirken musluk suyu kullandığı, amiplerin de musluk suyundan önce burnuna ardından kan yoluyla beynine sızdığı sonucuna vardı.