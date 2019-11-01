Burnunu Çeşme Suyuyla Temizleyen Kadının Beynini Amipler Yedi
ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, su yoluyla vücuduna giren amiplerin beynini yemesi üzerine yaşamını yitirdi. Doktorlar, kadının hastalığı yüzünden sinüslerini temiz suyla yıkaması gerekirken musluk suyu kullandığı, amiplerin de musluk suyundan önce burnuna ardından kan yoluyla beynine sızdığı sonucuna vardı.
ABD'de yaşayan bir kadın, su yoluyla burnundan giren amiplerin beynini yemesi nedeniyle hayatını kaybetti.
01 Kasım 2019 Cuma 21:49
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