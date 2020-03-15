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Büro-İş de Evde Kal Eylemi Yapacak

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Büro-İş de Evde Kal Eylemi Yapacak
Büro-İş de Evde Kal Eylemi Yapacak

Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna, İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki üyelerinin yarın iş başı yapmayacağını duyurdu.

“İşe gitmeme ve toplum sağlığı için evde kal” eylemine katılacaklarını belirten Tuna, yazılı açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Biz Büro İş Sendikası olarak örgütlü bulunduğumuz İhtiyat Sandığı Dairesi’nin çalışması durumunda birçok işçinin işyerlerinin kapalı olmasını fırsat bilip İhtiyat Sandığı’na geleceğini yoğunluk oluşturacağı kanaatindeyiz. İhtiyat Sandığı Dairesi’nde müstahdemlere yoğunluklu verilen hizmetler  çerçevesindeki avans, 16-60 yaş arası KKTC vatandaşlarına verilen 200 TL destek ve vezne gibi bölümler dar ve kapalı alanlardadır. Bu da alınan önlemlere terstir. Hükümetin aldığı kararlar birbiriyle çelişiyor, bu işin ciddiyetinin anlaşılmadığını düşündürüyor. 27 Mart’a kadar geçecek sürenin amacına hizmet edebilmesi için yarın itibarıyla halk sağlığını, kendimizin ve ailelerimizin sağlığını korumak için ‘evde kal’ eylemi gerçekleştireceğiz.”

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