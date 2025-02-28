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Büro-İş ile İskele Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş) ile İskele Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye, Büro-İş Başkanı Baytun Tuna ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imza koydu.
Büro-İş ile İskele Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Büro-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Büro-İş ile İskele Belediyesi arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2026 dönemini kapsıyor.

Büro-İş Başkanı Baytun Tuna, yaptığı açıklamada, Aralık ayında başladıkları Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecini üyelerinin aktif katılımıyla sürdürdüklerini belirtti. Tuna, “Emekçi üyelerimizin yaşamlarında daha refah standartlara ulaşabilmeleri, çalışan haklarına uygun çalışma hayatında var olmaları, barışçıl bir yapıda emeklerini icra etmeye devam etmeleri sendikamız için en temel ilkelerdendir. Üyelerimizin maddi manevi tüm hak ve menfaatlerini gözetilerek; emeğe saygı çerçevesinde yapılan görüşmelerimiz sonucunda uzlaşı sağlanmıştır. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.” ifadelerini kullandı.

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