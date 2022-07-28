  • BIST 2.567,91
  • Altın 1001.845
  • Dolar 17.9171
  • Euro 18.1579
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Büro-İş’ten asgari ücrete tepki

» »
Büro-İş’ten asgari ücrete tepki
Büro-İş’ten asgari ücrete tepki

“Dar ve sabit gelirliyi koruma görevi olan devlet ve temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sermaye tarafında durarak açlık sınırının altında bir asgari ücret yani açlık ücreti belirlemiştir” ifadelerini kullanan Sendika Başkanı Baytun Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, toplantı sırasında işveren tarafından gelen ‘vasıfsız’ nitelendirilmesini de eleştirerek, “Ülkemizde akademisyenler dahil asgari ücret alırken işveren tarafının biz ‘vasıfsız’ işçi için belirledik söylemine anlam veremiyoruz” dedi.

Tuna, bu şekilde faturanın hiçbir suçu ve günahı olmayan emekçiye kesildiğini ve patronların kar elde ederken vergi vermemesinin onayı yapıldığını savundu ve “ithalata dayalı bir ekonomik oluşumun, ithal işçilerle çözeceğini sanan bu 3’lü koalisyon hükümeti yakında ülkeyi sermayeye teslim edeceklerdir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Yeltekin: Dar ve sabit gelirliler devlet eliyle açlığa ve yoksulluğa itiliyor28 Temmuz 2022 Perşembe 12:28
  • KKTC’ye yönelik Türk Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi28 Temmuz 2022 Perşembe 12:27
  • Ticaret Odası:Gümrükteki sorunlar, piyasaya pahalılık ve yetersizlik olarak yansıyacak28 Temmuz 2022 Perşembe 12:26
  • Ahmet Serdaroğlu: Sosyal devleti kaybetme yolunda ilerliyoruz28 Temmuz 2022 Perşembe 11:57
  • Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum başladı.28 Temmuz 2022 Perşembe 11:35
  • DAÜ İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi, Uluslararası Film Festivali’ne jüri üyesi olarak seçildi28 Temmuz 2022 Perşembe 11:31
  • Memur-Sen: Ya hep beraber başaracağız, ya da birlikte batacağız28 Temmuz 2022 Perşembe 11:31
  • Koral Aşam: En az sermayedarlar kadar asgari ücretlinin de hakkının korunması gerekiyor28 Temmuz 2022 Perşembe 11:27
  • Bu eylem piyasada pahalılığa yol açıyor28 Temmuz 2022 Perşembe 11:17
  • DAÜ-SEN : '' Zaman Sosyal Hukuk Devletinden Yana Olacağız ''28 Temmuz 2022 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti