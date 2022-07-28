Büro-İş’ten asgari ücrete tepki

“Dar ve sabit gelirliyi koruma görevi olan devlet ve temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sermaye tarafında durarak açlık sınırının altında bir asgari ücret yani açlık ücreti belirlemiştir” ifadelerini kullanan Sendika Başkanı Baytun Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, toplantı sırasında işveren tarafından gelen ‘vasıfsız’ nitelendirilmesini de eleştirerek, “Ülkemizde akademisyenler dahil asgari ücret alırken işveren tarafının biz ‘vasıfsız’ işçi için belirledik söylemine anlam veremiyoruz” dedi.

Tuna, bu şekilde faturanın hiçbir suçu ve günahı olmayan emekçiye kesildiğini ve patronların kar elde ederken vergi vermemesinin onayı yapıldığını savundu ve “ithalata dayalı bir ekonomik oluşumun, ithal işçilerle çözeceğini sanan bu 3’lü koalisyon hükümeti yakında ülkeyi sermayeye teslim edeceklerdir” dedi.