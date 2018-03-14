Bürokratlar isyanlarda!....

Taner ULUTAŞ

4’lü koalisyon hükümetinin göreve başlaması sonrasında, yeni müşavir yaratılmayacak diyerek, yasanın tadil edilmesine yönelik çalışmalar yapması, birçok bürokratı tedirgin ettiği öğrenildi. Birçok bakanlıkta,halen görev yapmakta olan bürokratlar, eski bakanlıklarına gönderilip, eski görevlerine verilecek olmasını haksızlık olarak niteleyerek, haksızlığa uğrayacakları nedeniyle tepkilerini dile getiriyor. Üst düzey Bürokratlar, şimdi görev yaptığımız yerlere getirilirken,eski görev yerlerimizde, bizim emrimizde çalışan memurlar, bizler orada olmadığımız nedeni ile terfi aldılar.Şimdi biz eski görevlerimize müşavir yaratılmayacak düşüncesi ile ayni statüde gönderilirsek onların emrine girmiş olacağız. Buda bize yapılan büyük haksızlık olmuş olacak diyor.

Birçok bürokratın bugün toplanarak tadil edilen ancak birkaç değişiklik isteyen yasa ile ilgili olarak hükümete sıkıntılarını aktaracakları ve hükümetten bu konuda çözüm isteyecekleri öğrenildi. Kamuda görevli ismi bizde saklı üst düzey bir bürokrat yaptığı açıklamada, tadil edilen yasa birçok bürokratın hakkını gasp etmektedir. Düşünün ben eskiden çalışmış olduğum dairede Şube Amiri pozisyonundaydım. Sonra UBP hükümete geldi. Beni şimdi görev yaptığım bakanlığa Müdür baremi ile atadı. Görev yaptığım süre içerisinde eski dairemde birçok terfiler oldu. Benim alt kadememde çalışan birçok kişi bugün terfi alarak belli noktalara geldi. Bu yasa sonrasında ben eski daireme döndüğüm zaman baremim değişmese bile onun alt kademesinde çalışır duruma düşeceğim dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, ben eski dairemde ve mevkiimde kalmış olsaydım, bende orada alacağım terfiler ile durumumu koruyarak en azından benim alt kadememde çalışanın alt kademesinde çalışan bir duruma düşmeyecektim.Bu durumu Başbakan ile Başbakan yardımcısına anlatmaya çalıştık ancak sanırım anlatmada yeterli olamadık ifadesinde bulundu.