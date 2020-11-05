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Burs Başvuruları Bugün Ve Yarın Yapılabiliyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, geç başvuru kapsamında burs başvurularının bugün ve yarın yapılacağını bildirdi.
Burs Başvuruları Bugün Ve Yarın Yapılabiliyor

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim burslarına güz dönemi başvurularının 21 Ekim tarihi itibarı ile tamamlandığını, 21 Eylül ile 21 Ekim arasında herhangi bir nedenle burs başvurusunda bulunamayan öğrencilerin Burs Tüzüğü uyarınca bugün ve yarın geç başvuru kapsamında burs başvurularını gerçekleştirebileceğini kaydetti. 

Geç başvuru kapsamında gerçekleştirilecek  başvurular önceki başvurular gibi https://yobis.mebnet.net internet adresinden yapılabilecek.

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