Burs başvuruları yarın ve Cuma günü gerçekleştirilebilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, geç başvuru kapsamında burs başvurularının yarın ve cuma günü yapılacağını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim burslarına güz dönemi başvurularının 21 Ekim tarihi itibarı ile tamamlandığını, 21 Eylül ile 21 Ekim arasında herhangi bir nedenle burs başvurusunda bulunamayan öğrencilerin Burs Tüzüğü uyarınca yarın ve Cuma günü geç başvuru kapsamında burs başvurularını gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Geç başvuru kapsamında gerçekleştirilecek başvurular önceki başvurular gibi yobis.mebnet.net internet adresinden yapılabilecek.