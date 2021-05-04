BURS Eylemi düzenleniyor

İŞTE YAPILAN ÇAĞRI

Eylem Çağrısı!

Öğrenciler ve aileleri son dönemde çok ciddi bir ekonomik buhran içerisine girmiştir. Özel sektörde yaşanılan işsizlikler ve emekliler ile kamu görevlilerine yapılan maaş kesintileri, öğrencileri pandemi sürecinde hakları olan burslara fazlasıyla muhtaç hale getirtmiştir. Fakat öğrencilerin bursları, pandemi öncesinde de aylık bir düzende yatmadığı gibi, bu düzensizce yatırımlar günümüze kadar uzanmış ve devam etmiştir.

Öğrenciler daha öncelerde bursları ile karşılaması gereken fakat burs yatırımlarını alamadıkları için aileleri tarafından karşıladıkları okul harçlarını, temel gereksinimlerini ve ev kiralarını pandemi süresinde de ailelerinin alım gücü ve gelirlerindeki düşüş sebebi ile halen karşılayamamaktadır. Bu sebepten ötürü, her geçen gün daha da büyük sorunlarla karşı karşıya gelmektedirler.

Birçok genç, okul harcını ödeyemediği için faiz üstüne faizle karşı karşıya kalmıştır. Diğer gençler ise, kira bekleyen ev sahibi ile sorunlar yaşıyor ve eğitim hayatlarına odaklanmakta güçlük çekmiştirler. Tüm bunların hepsi de hakları ile kazandıkları bursları zamanında alamadıkları için ortaya çıkmıştır.

Sözde hükümet ve “yönetemeyenler’’ öğrencilerin burs konusunu bir kez olsun dile getirmedi, bunun üstüne çalışma yapmadı ve öğrencilere burslarının akıbeti ile ilgili hiçbir bilgi vermedi!

Sol Gençlik olarak bizler, genç arkadaşlarımızın sesine yönetemeyenlerin aksine kulak tıkamıyor, onlarla birlikte “Burslarımız Nerde?” demek için 7 Mayıs 2021 Cuma günü, saat 10:30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde haklarını arayan öğrenci arkadaşlarımızı buluşmaya davet ediyoruz !