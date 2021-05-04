  • BIST 1.416
  • Altın 476,025
  • Dolar 8,3124
  • Euro 9,9848
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

BURS Eylemi düzenleniyor

» »
BURS Eylemi düzenleniyor
BURS Eylemi düzenleniyor

İŞTE YAPILAN ÇAĞRI

Eylem Çağrısı!

Öğrenciler ve aileleri son dönemde çok ciddi bir ekonomik buhran içerisine girmiştir. Özel sektörde yaşanılan işsizlikler ve emekliler ile kamu görevlilerine yapılan maaş kesintileri, öğrencileri pandemi sürecinde hakları olan burslara fazlasıyla muhtaç hale getirtmiştir. Fakat öğrencilerin bursları, pandemi öncesinde de aylık bir düzende yatmadığı gibi, bu düzensizce yatırımlar günümüze kadar uzanmış ve devam etmiştir.

Öğrenciler daha öncelerde bursları ile karşılaması gereken fakat burs yatırımlarını alamadıkları için aileleri tarafından karşıladıkları okul harçlarını, temel gereksinimlerini ve ev kiralarını pandemi süresinde de ailelerinin alım gücü ve gelirlerindeki düşüş sebebi ile halen karşılayamamaktadır. Bu sebepten ötürü, her geçen gün daha da büyük sorunlarla karşı karşıya gelmektedirler.

Birçok genç, okul harcını ödeyemediği için faiz üstüne faizle karşı karşıya kalmıştır. Diğer gençler ise, kira bekleyen ev sahibi ile sorunlar yaşıyor ve eğitim hayatlarına odaklanmakta güçlük çekmiştirler. Tüm bunların hepsi de hakları ile kazandıkları bursları zamanında alamadıkları için ortaya çıkmıştır.

Sözde hükümet ve “yönetemeyenler’’ öğrencilerin burs konusunu bir kez olsun dile getirmedi, bunun üstüne çalışma yapmadı ve öğrencilere burslarının akıbeti ile ilgili hiçbir bilgi vermedi!

Sol Gençlik olarak bizler, genç arkadaşlarımızın sesine yönetemeyenlerin aksine kulak tıkamıyor, onlarla birlikte “Burslarımız Nerde?” demek için 7 Mayıs 2021 Cuma günü, saat 10:30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde haklarını arayan öğrenci arkadaşlarımızı buluşmaya davet ediyoruz !

sol-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta üretilen 900 adet zeytin fidanı kampüs arazisine dikildi11 Nisan 2021 Pazar 15:34
  • Olgun Amcaoğlu: “Bizim derdimiz üzüm yemek"11 Nisan 2021 Pazar 15:20
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi'den Dünya Sağlık Günü Mesajı07 Nisan 2021 Çarşamba 16:09
  • Baybars: "Aşılamayı beklemeden seyreltilmiş eğitime geçilmelidir"30 Mart 2021 Salı 21:14
  • Kütüphane Haftası’nda Anlamlı Destek29 Mart 2021 Pazartesi 12:39
  • ARUCAD %100 burs vereceği öğrencileri belirlemek için 15-16-17 Haziran’da mülakat yapacak28 Mart 2021 Pazar 16:25
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından eğitime destek25 Mart 2021 Perşembe 13:15
  • Psikolog Ve Rehberlerden, Öğrenci Ve Eğitim Çalışanlarına Psikolojik Destek Önerisi25 Mart 2021 Perşembe 11:21
  • Yaşam Becerileri, Sosyal Duygusal ve Gelişim Programı Başlıyor22 Mart 2021 Pazartesi 15:01
  • Amcaoğlu: Nisan başı okullarda "hibrit" eğitimin başlamasını hedefliyoruz14 Mart 2021 Pazar 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti