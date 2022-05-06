Burs eylemi düzenleniyor...

İşte açıklama;

Sol Gençlik, bir sene önce ‘Burslarımız Nerede?’ sloganıyla 7 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen eylemi tekrarlama kararı almıştır.



Bir taraftan partizanca müdür, müsteşar atamaları bir taraftan ise tek bir Bakan değişimi için hükümet devirmeler devam ederken, ‘Gençlik gelecektir’ diyen ve bu ülkeyi yönettiğini zannedenler öğrencileri ve haklarını göz ardı ederek, bizlerin yaşamını ve eğitim hayatını karanlığa çevirmektedir.



Sözde devlet ne burs ödemesiyle ilgili ne de transkript belgelerine devlet üstü kurumların keyfi fiyat biçmesiyle ilgili hiçbir açıklamada bulunmamıştır.



Kıbrıs’ın kuzeyindeki fırsat eşitsizliğini, beyin göçünü, ekonomik krizi iliklerine kadar yaşayan öğrenciler bir de hakları olanı inatla 5 aydır ödemeyen sözde devletin keyfini beklemektedir.



Hane içi alım gücünün böylesine düştüğü, insanca yaşamın bu kadar zorlaştığı dönemde ülkeyi karanlığa sürükleyen kararlara imza koyanlara, 5 aydır öğrencisinin haklarını çalarak, Resmi Gazete’de her gün yeni atama kararları yayınlatanlara “Müşteri değil, ÖĞRENCİ olduğumuzu” ve “Sadaka değil HAKKIMIZI istediğimizi” hatırlatmak için bugün (6 Mayıs 2022) saat 10.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak Maliye Bakanlığı’na yürüyoruz.



Bu haklı mücadelemizde sadece öğrenci arkadaşlarımızdan değil tüm toplumumuzdan destek bekliyoruz