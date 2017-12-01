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Burs hakkı kazanan 202 aday daha açıklandı

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Burs hakkı kazanan 202 aday daha açıklandı
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2017-2018 Öğretim Yılı için,  KKTC üniversitelerinde  öğrenim gören ve destek bursu almaya hak kazanan 202 öğrenciyi daha açıkladı.

Açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğünden araştırması tamamlanan ve burs hakkı elde eden  202    öğrenci  ile geliri kriter üstü olan 35 öğrenci  belirlendiği, sosyo ekonomik durum araştırmaları tamamlanarak Daireye iletilen  ve değerlendirilmesi tamamlanan başvuruların basın yayın yolu ile duyurulmaya devam edileceği kaydedildi.

 Açıklamada, ilk kez burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvuru yapıp dosyalarını  tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı.

 Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı kaydedilen açıklamada,  gelir yönünden kriter üstü olanların  bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine itiraz edebilecekleri belirtildi.

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