Bursa Belediye Başkanı Altepe istifa etti

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez görevini bırakmasını istediği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, istifa ettiğini açıkladı.

Altepe, istifasını açıklamadan önce 15 dakika boyunca yaptığı icraatlarını anlattı ve 'yolsuzluğa bulaşmadığını' söyledi.

Altepe, Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada istifa haberini vermedi ancak daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz" diyerek görevini bıraktı.

'BELEDİYE BAŞKANI OLUNCA İŞ YERLERİMİ KAPATTIM'

Bursa'ya yaptığı hizmetlerinde altını çizen Altepe'nin istifasını açıklarken kullandığı ifadeler şöyle:

Son günlerdeki gelişmeler, Bursa’nın değil Türkiye’nin gündemi oldu. Bununla ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Şu anda da görüldüğü gibi, burada da yaşadığımız gibi Bursa ve Bursalı hemşerilerimize hizmet etmek, dert ve sıkıntılarını çözmek, Bursa’ya eserler bırakmak yolunda gece gündüz çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu işi de adeta bizler ibadet olarak yerine getiriyoruz. Ve bunu yaparken de herkese, şehrin gelişmelerine katkı sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bursalı hemşerilerimiz arasında ayrım yapmamaya gayret ediyorum. bu konuda mahcup olmamak amacıyla, Bursalı bir kişi için en önemli konu bu. Dedikodu ve şüphe oluşturacak tüm işlerden kaçındık. Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin etmedik, bunlara da dikkat ettik. bizler de dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanı görevine başlayınca tüm iş yerlerimi kapattım. Ve belediye başkanı olarak hizmet ettim.

Bursa ile yatıp kalktık, herkesin fikrini aldık, yeter ki katkı sağlasınlar. Tüm Bursa dinamikleriyle birlikte, kent konseyi ve eski belediye başkanlarımızla herkesle el ele çalıştık. Tüm kurum kuruluşlarla da başta belediyelerimiz olmak üzere, parti teşkilatlarımızla örnek bir uyum sergiledik. Bunların sonucunda güzel Bursamıza binlerce eser kazandırdık.

'YOLSUZLUKLA SUÇLANMADIK'

Her girdiğimiz seçimlerden de zaferle çıktık. En son 16 nisan referandumunda da 6 büyük şehirde de yüzde 50’nin üzerinde oy alma başarısını gösterdik. Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk.

'KAVGADAN YANA OLMADIM'

Fakat son günlerde özellikle bizimi için çok değerli olan, gözbebeğimiz AK Parti’nin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan yeniden yapılanma, değişim ve dönüşüm projesi adı altında bir eylem başlatıldı. Duyuruldu ki bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor. 39 yıllık siyasi hayatımızda, buradaki tüm bağımlılığımız Milli Selamet, Refah, Fazilet ve AK Parti olarak devam etti. Görevlerimizi şerefimizle yapmış olduk. Başka hiçbir camiayla da bağımız bulunmamakta. Böyle bir teşkilat terbiyesi ve tecrübesi olan ömrünü bu davaya adamış biri olarak, hem siyasi görevlerde hem de belediye görevlerinde hep hizmet hep iş birliği konusunda adımlar attım. İbadet olarak gördüğüm bu yolda kavgadan yana hiç olmadım, muhalefette 10 yıl eski belediye başkanlarıyla da yaşadık. Kent kültürünü de ortaya koyduk.

'LİDERİMİZLE TERS DÜŞMEYECEĞİZ'

Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum. alnımız ak, başımızda dik. Özellikle bizi değerli oylarıyla seçen partili veya partisiz bizden hizmet bekleyen tüm Bursalı hemşerilerimin anlayışla karşılayacağını biliyorum.

RECEP ALTEPE KİMDİR?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre, Altepe'nin özgeçmişi şöyle:

1959´da Bursa´da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa´da tamamladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü´nü bitiren Recep Altepe, 1983 yılında kendi işini kurarak kalorifer, buhar kazanı imalatı, ısıtma-soğutma tesisatı ve proje işleri yaptı.

Siyasete 1989 yılında Refah Partisi İl Yöneticisi olarak giren Recep Altepe, 1994´te aynı partinin İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine geldi. Fazilet Partisi döneminde bir yıl süreyle Genel Merkez Müfettişliği görevini sürdürdü.

1994 yılı yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyelikleri ile BUSKİ Genel Kurul Üyeliği´ne seçildi. Altepe, 1999 yılındaki seçimlerde tekrar seçilerek üst üste iki dönem bu görevleri yürütme imkanı buldu. Bu görevler sırasında yurt içi ve yurt dışı gezilere, çalışmalara katıldı. Ayrıca Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Meclisleri´nin; Bütçe ve Mali İşler, İmar ve Ulaşım Komisyonları´nda görev yaptı.

Recep Altepe, 2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti´den Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 yılı yerel seçimlerinde halkın büyük teveccühü ile AK Parti´den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na seçildi. 30 Martı 2014 seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Altepe Büyükşehir Belediyesi tarihinde üst üste iki dönem seçilen ilk başkan oldu.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birligi ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği´nin de başkanı olan Altepe, evli ve üç çocuk babasıdır.