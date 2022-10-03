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Bursa TOHM’daki Emre’ye MOK desteği

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Türkiye Hazırlık Olimpiyat Merkezi (TOHM) Bursa’da bulunan rekortmen yüzücümüz Emre Ersoy’a, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından maddi destekte bulunuldu.
Bursa TOHM’daki Emre’ye MOK desteği

Türkiye Hazırlık Olimpiyat Merkezi (TOHM) Bursa’da bulunan rekortmen yüzücümüz Emre Ersoy’a, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından maddi destekte bulunuldu.

Yaklaşık 2 yıldır Bursa’da TOHM’da bulunan yüzücümüz Emre Ersoy’a az da olsa maddi destek veren KKTC MOK adına başkan Dursun Koç, Emre’ye başarılar diledi ve ilerleyen süreçte de imkanları doğrultusunda yeniden destek vereceğini belirtti.

Koç, geçtiğimiz hafta ülkemizde düzenlenen ödül töreninde ödül alanların federasyonlar tarafından belirlenmesini istediklerini hatırlatarak, Emre ve Emre gibi sporcular olduğu ve ödül tüzüğü hazırlandıktan sonra bu seviyelerdeki sporculara da katkı yapacaklarını ifade etti.

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Emre, hem teşekkür hem de sitem etti

Milli yüzücümüz Emre Ersoy, KKTC MOK’a düşüncesi ve verdiği maddi katkı için teşekkür ederken bir de sitemde bulundu.

Emre, yaklaşık 2 yıldır Bursa’da bulunduğunu ve 1 veya 2 kez telefonda arandığını bunun dışında ne maddi ne manevi kimsenin yanında bulunmadığını ifade ederek “unutulduğumu hissederim” dedi.

Emre, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Bursa’da bulunan spor yazarları, KKTC MOK başkanı ve Güreş Federasyonu başkanı ile anı fotoğrafı çekerek herkese teşekkür etti.

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