  • BIST 118.786
  • Altın 399,948
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Bursa Uludağ Üniversitesi literatüre yeni bir bakteri türü kazandırdı

»
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Altun ve ekibinin, daha önce rastlanmayan bir bakteri türünü tespit ettiği bildirildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi literatüre yeni bir bakteri türü kazandırdı

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi araştırma ekibi, "Akuakültürden izole edilen Vibrio spp. ve Pseudomonas spp. türlerinin identifikasyonu, genotiplendirilmesi, antimikrobiyal duyarlılık ve direnç genlerinin belirlenmesi" konusunda yürüttükleri TÜBİTAK projesi kapsamında tespit edilmemiş yeni bir Pseudomonas türünü tanımlayıp literatüre kazandırdı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Altun, Türkiye'nin gökkuşağı alabalığı üretiminde Avrupa ülkeleri arasında en yüksek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Altun, bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla balıklarda hastalık yapan etkenlerin tespiti ve bunlara yönelik koruma kontrol önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Ekibinde yer alan araştırma görevlileri Dr. Muhammed Duman ve Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu ile kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında hastalıkların tespiti amacıyla 2010 yılından bu yana Türkiye'nin 6 farklı bölgesinde inceleme çalışması yaptıklarını anlatan Altun, balıklarda hastalık yapan birçok etken belirlediklerini bildirdi.

Uluslararası alanda ilk kez isimlendirilen "Pseudomonas sivasensis" bakterisiyle ilgili bilgilerin, mikrobiyoloji alanında yeni tür tanımlamalarının yapıldığı "Systematic and Applied Microbiology" dergisinde de yayımlandığını belirten Prof. Dr. Soner Altun, şunları kaydetti:

"Bu bakteri türü, Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı çalışma ekibi tarafından 2013 yılında Sivas'ta bir alabalık işletmesinden Pseudomonas sp. olarak izole edildi. Yapılan polifazik analizlerle de yeni bir tür olduğu belirlenmiştir. İspanyol araştırmacılarla yapılan iş birliği sonrası bakteri 'Pseudomonas sivasensis' olarak isimlendirildi. Bu etkenin aynı zamanda İsviçre ve Belçika'da akciğer enfeksiyonu geçiren klinik hastalardan da izole edildiği rapor edildi."

Kültür balıklarında hastalığa yol açan farklı bakteri türlerinin tespit ve isimlendirmeleri konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Altun, buna göre balıklarda kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik aşı çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanatçılardan ortak bildiri: Korkmuyoruz, yurttaşlarımızı daha cesur olmaya çağırıyoruz17 Temmuz 2020 Cuma 17:26
  • Gazeteci Deniz Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası17 Temmuz 2020 Cuma 14:08
  • Ayasofya için 24 Temmuz programı belli oldu: İçeride 500 kişiyle namaz kılınacak17 Temmuz 2020 Cuma 12:30
  • Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, suçu üstlenmeyen arkadaşını öldürdü17 Temmuz 2020 Cuma 11:58
  • Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak17 Temmuz 2020 Cuma 11:56
  • Deprem sırasında paniğe kapılıp 7. kattan atladı17 Temmuz 2020 Cuma 11:10
  • İzmir Urla'da 4,1 büyüklüğünde deprem17 Temmuz 2020 Cuma 09:38
  • Lavaş arası esrar operasyonu17 Temmuz 2020 Cuma 09:09
  • Komünist Başkan sağlığına kavuştu, görevinin başına döndü16 Temmuz 2020 Perşembe 21:04
  • Van Gölü’nden bir ceset daha çıkarıldı, ulaşılan ceset sayısı 40 oldu16 Temmuz 2020 Perşembe 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti