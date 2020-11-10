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Bursa ve Mersin’de 32 kişiye ‘halay cezası’

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Bursa ve Mersin’de 32 kişiye ‘halay cezası’
Bursa ve Mersin’de 32 kişiye ‘halay cezası’

Covid-19 tanısı konulan kişilerin sayısının 2 bin 500’ün üzerine çıktığı Türkiye’de düğün konvoyu oluşturma ve halay çekme ısrarının önüne geçilemiyor! Kısıtlamalara rağmen Bursa’da bir düğünde halay çekildi, 30 kişiye ceza kesilecek. Mersin’de ise düğün konvoyu oluşturanlar yolu kesip halay çektiler. İki sürücüye ceza verildi.

Polis, Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alanyurt Yunus Emre Mahallesi’ndeki düğün salonunda pandemi kurallarına uymayan bir grubun halay çektiğini yansıtan video ile ilgili çalışma başlattı.

Düğün sahibine ilgili kanuna muhalefet suçundan ceza veren polis ekipleri, para cezası kesmek için halay çeken 30 kişinin de kimliklerini belirledi.

Mersin’in Yenişehir ilçesinde de düğün konvoyu oluşturan bir grubun trafiği kapatıp araçlarından inerek halay çekmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı’nda otomobiliyle düğün konvoyunun önünde ilerleyen bir sürücü, aracını yolun ortasına park edip trafik akışını kesti. Konvoyu oluşturan araçlardaki kişiler inip halay çekti.

Polis, plakalarını tespit ettiği iki aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

‘Trafiği tehlikeye sokma’ ve ‘maske ve sosyal mesafeye kurallarına uymama’ suçlarından 1164’er lira ceza uygulanan iki sürücü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

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