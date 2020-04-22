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Bursa'da 18 günlük bebek koronavirüsü yendi

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Bursa'da 18 günlük bebek koronavirüsü yendi
Bursa'da 18 günlük bebek koronavirüsü yendi

Bursa'da koronavirüse yakalanan 18 günlük bebek, 8 gün mücadele ettiği hastalığı yendi.

Bursa'da anne ve babanın koronavirüse yakalanmasının ardından bebeklerinde de test sonucu pozitif çıktı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, 8 gün verdiği mücadele sonunda iyileşerek taburcu oldu.

"Bebeğimiz bize 10 günlükken anne ve babasında Kovid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izlem gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük ve bugün ailesine kavuşturuyoruz."

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