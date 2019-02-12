Bursa'da 4 bin polisle ‘Narko Timsah’ operasyonu: 125 gözaltı

Bursa'da sabahın saatlerinde başlayan operasyonda 125 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar güvenlik önlemleri altında Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA’ya göre operasyon kapsamında ev, iş yeri ve araçlar ile şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile hassas terazi, çok sayıda çalıntı eşya, çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 5 ay süren ciddi bir çalışmanın bugün sonuna geldik. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubemizin ortak bir çalışmasıydı. Sokak sokak, ilmek ilmek araştırmalar, incelemeler yapıldı. Bugünde bu çalışmaların neticesinde operasyonumuzu gerçekleştirdik. Operasyonumuz halen devam etmektedir. Bursamızdaki uyuşturucu satıcılarına, torbacılarına yönelik ciddi bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Gözaltı sayısı 100'ün üzerine çıktı. Bu çok ciddi bir rakam. Çalışmalarımız arz, talep olduğu sürece devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız'' diye konuştu.