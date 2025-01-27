Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Türkiye saati ile 13.43’te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Türkiye saati ile 13.43’te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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