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Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Türkiye saati ile 13.43’te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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