Bursa'da BBDSO ve KKTC CSO konseri

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, KKTC CSO şefi Ali Hoca yönetti.
Etkinliğin ilk bölümünde Ali Hoca'nın "Kıbrıs Süiti" adlı eseri ile piyano sanatçısı Hande Dalkılıç tarafından Ulvi Cemal Erkin'in ünlü Fransız piyanist Alfred Cortot'un önerisiyle bestelediği ve eşi Ferhunde Erkin'e ithaf ettiği piyano konçertosu seslendirildi.
BBDSO ve KKTC CSO sanatçıları konserin ikinci bölümünde ise Beethoven'ın 3. senfonisinden iki yıl sonra bestelediği 4. senfonisini yorumladı.
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