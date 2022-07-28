Bursa'da çöp evde bir yıl kilitli tutulan çocuğun ilk sözleri: İlk kez çok iyi insanlar gördüm

Çocuğun annesi ile babasının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tanıştığı belirtildi

Bursa’da teyzesinin çöp evde bir yıl kilitli tuttuğu, bakımsızlıktan 17 kiloya düşen ve gelişme bozukluğu başlayan 9 yaşındaki Cem Muhammed A.'nın ilk sözleri, “İlk kez çok iyi insanlar gördüm. Hastanede kalıp güzel yemekler yemek istiyorum" oldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Cem Muhammed A.’nın annesi Yasemin A., daha önce psikolojik rahatsızlık sebebiyle psikiyatri kliniğinde yattı. Yasemin A., Cem Muhammed A.’nın babasıyla kaldığı ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tanıştı. Ancak Yasemin A., Cem Muhammed doğduktan sonra çocuğun babasına “Doğumda öldü” dedi. Babanın, çocuğun doğumundan hiç haberi olmadı.

Ablası çocuğu kaçırdı

Teyze Kamuran Pınar A., Muhammed Cem A.’yı alıkoydu ve kardeşi Yasemin A.’ya göstermedi.

Kamuran ve Yasemin A.’nın akrabası S.K., yaşananları şu sözlerle ifade etti:

“İki kardeşin de akıl sağlıkları yerinde değil. Yasemin A. tedavi gördüğü akıl hastanesinde tanıştığı bir kişiyle evlenip hamile kaldı. Evliliği çok kısa sürdü. Çocuğu dünyaya getirdi ama babasına doğumda öldüğünü söyleyerek gizledi. Babasının, Cem Muhammed'in hayata olduğundan haberi olmadı. Kamuran Pınar A. Cem Muhammet'i alıp ablasına vermedi. Hatta kendi kızı Zeynep A.'yı da yıllarca eski eşine göstermedi. Kamuran Pınar A., yalan beyanlarla eski eşi hakkında uzaklaştırma kararları aldırarak, kızından ve kendisinden uzak tutuyordu.”

Kamuran ve Yasemin A.’nın babası İsmail A., uzun yıllar polis olarak çalıştıktan sonra emekli oldu ve İmrenli Köyü’ne bir ev yaptırdı.

İmrenli Köyü Muhtarı Mustafa Kandemir, Kamuran Pınar A. Ve Yasemin A.’nın, babalarının cenaze töreninde dahi tartıştığını söyledi:

"İsmail A. yıllarca Bursa'da polislik yaptıktan sonra emekli olup köye gelerek iki katlı ev yaptırıp kısa süre kaldıktan sonra Şile'de de ev alıp oturmaya başlamıştı. Yasemin. A., in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle akıl hastanesinde tedavi görmüştü. İki kardeşi en son annelerinin cenazesinde gördüm. Çocuk için birbirleriyle sürekli tartışıyorlardı."

Çocuğun ilk sözleri

Öte yandan tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden 9 yaşındaki Cem Muhammet A., hastanedeki ilk gecesini rahat bir uykuyla geçirdi. Sabah uyandığında da şunları söyledi:

"İlk kez bu kadar güzel uyudum. Burası çok temiz. Herkes bana güzel ve iyi davranıyor. Hepiniz çok iyisiniz. İlk kez çok iyi insanlar gördüm. Kendimi iyi hissediyorum. Kuş gibi uçabilirim. İlk günden güzel oyuncaklarım oldu. Kırmızı otomobili çok sevdim. Hastanede kalıp güzel yemekler yemek istiyorum."

Çöp evde bir yıl kilitli tutulan çocuğun ilk sözleri: İlk kez çok iyi insanlar gördüm