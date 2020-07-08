Bursa'da da asker uğurlama törenleri yasaklandı

Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi sonrası, asker uğurlama görüntüleri sosyal medyaya ve basına yansımış; sosyal mesafe korunmadığı için katılanlara birçok ceza yazılmıştı.

Bazı illerin Hıfzısıhha Kurulları, asker uğurlama törenlerine salgınla mücadele kapsamında yasak getirdi.

İstanbul, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş, Ağrı, Malatya, Mersin ve Kayseri'den sonra Bursa'da da asker uğurlamak için kalabalıklar halinde toplanmak yasaklandı.

Bursa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı:

1) Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,

2) Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,

3) Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir Karar ekindeki taahhütnamenin alınması,

4) Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesi,

5) Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Asker uğurlamalarıyla ilgili daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarıda bulunmuştu: