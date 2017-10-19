Bursa'da hızlı tren inşaatında göçük meydana geldi

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevkii Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevkii Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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