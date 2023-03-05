Bursaspor-Amedspor maçı: İçişleri Bakanı Soylu, beyaz Toros ve Yeşil pankartları hakkında soruşturma açıldığını duyurdu

TFF 2. Lig’de bugün Bursaspor’a konuk olan Amedsporlu futbolcuların ve teknik heyetin kaldığı otele dün gece havai fişek atıldı.

Bugünkü maç öncesinde de sahada iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

Tribünlerden sahaya çok sayıda su şişesi ve patlayıcı madde atıldı.

Tribünlerde 1990’larda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşmiş beyaz Toros model arabanın ve Yeşil lakaplı istihbaratçı Mahmut Yıldırım’ın pankartları açıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu pankartlarla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Soylu “Futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz” dedi ve ekledi:

"Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır."

Amedspor, sahaya atılan birbirine bantlanmış kurşunlar ve bir çakının da fotoğrafını paylaştı.

Maç öncesinde Amespor taraftarları tribünlerden atılan maddelerden korunmak için soyunma odasına geri dönmek zorunda kaldı.

Maç başladıktan sonra da Bursaspor taraftarları sahaya çok sayıda madde atmaya devam etti. Atılan maddeler Amedspor kalecisi Cantuğ Temel’e de isabet etti, bir süre oyun durdu.

Amedsporlu Muhammet Raşit Yöntem yedi dakika uzatılan maçın ilk yarısında, 48. dakikada tribünlerden atılan maddeler nedeniyle taç atışını kullanamayınca hakem bir kere daha oyunu durdurdu, yan hakemleri yanına çağırıp konuştuktan sonra maçın devamına karar verdi.

Maç 2-1 Bursaspor'un üstünlüğüyle bitti.

Diyarbakır Barosu konuyla ilgili suç duyurusunda halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiğini belirtti.

İki takım arasında 25 Eylül’de Diyarbakır’da oynanan maçta da gerilim yaşanmış, sahaya yabancı maddeler atılmıştı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağı açılmış, üç kişi bu nedenle gözaltına alınmıştı.

Amedspor yöneticisi Kılavuz: Bilinçli provokasyon

BBC Türkçe’den Hatice Kamer’e konuşan Amedspor Mütevelli Heyeti’nden Metin Kılavuz yaşananları bir provokasyon olarak niteledi ve bu grupların hazırlıklı geldiğini savundu.

‘’Otelin önündeki provokasyonda polis araçları da belli oluyor ama herhangi bir müdahale ya da sakinleştirme yaklaşımı görülmüyor’’ dedi ve ekledi:

‘’Maç devam ederken bile devam eden provokasyonun, üç beş gencin fanatik yaklaşımı olmadığı belli. Çok hazırlıklı, bilinçli bir provokasyon. Bu bölgede yaşanan faili meçhul cinayetlerde adı geçen kirli bir adam olan Yeşil’in posteri açılıyor, bir hazırlık yapılmış yani.’’

Kulübün Amedspor adını aldıktan sonra 2015’den itibaren takımın her türlü baskıcı uygulamaya maruz kaldığını söyleyen Kılavuz, Amedpsor’un deplasmandaki seyirci yasağında Türkiye’nin rekora koştuğunu savundu:

‘’Sporda rekabet eşitliği önemli ama uygulana yasağın sayısını biz bile tutamıyoruz artık. Amedspor hiçbir zaman sadece 11 kişiye karşı maç yapmadı. Hakemden gözlemci raporuna herkes ona karşı.

“Düşünün bir şehre gidiyorsunuz, sizi mehter marşıyla karşılıyorlar. Günlerce tribün hazırlığı yapılıyor, Konya örneği var, Sivas örneği var.

“Bu yanlış politikaları reddediyoruz. Çünkü Amedspor sadece Amedlilerin takımı değil, bir bütün olarak büyük bir coğrafyayı da temsil ediyor. Amedspor Hewlerlinin de, Qamişlo’nun da, İzmirlinin de, Yozgatlının da takımıdır. Kendini öteki hisseden tüm grupların takımıdır.”

Kılavuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasını da samimi görmediğini ifade etti:

“Bir iki kamu görevlisinin görevden alınması da artan tepkileri sakinleştirmeye yönelik.

“90’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerde kullanılan aracın simgesi olan beyaz Toroslar, Jitem’in tetikçisi Yeşil’in, Cem Ersever’in görüntüleri tribünlere asılıyor. Amedspor’la bunun bağını nasıl kuruyorlar biliyoruz: İnkarcı ve ırkçı damarı kabartma, kullanılma amacıyla yapılıyor.

“Yıllardır bunu kullanıyorlar, futbol siyaset dışında kalmalı diyenlerin bugün siyaseti futbola nasıl soktuğunu kullandıklarını hepimiz gördük.”

Siyasetçilerden tepkiler

Çok sayıda siyasetçi de yaşananlara tepki gösterdi.

HDP Milletvekili Garo Paylan maç öncesi paylaşımında “Amedspor’a karşı Bursa’da dün gece geç saatlere kadar süren ırkçı gösterileri engellemeyen Valinin bugünkü maçtaki güvenliği sağlayacağından ciddi şüphe duyuyorum” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Bursaspor taraftarlarına müdahale edilmemesini "Bursaspor taraftarının durdurulması ya da maçın iptali için illa 'hükümet istifa' sloganlarının atılması mı lazım?" sözleriyle eleştirdi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Yaşananlar spor ahlakının ve futbol kültürünün dışından odakların provokasyonlarıdır” dedi.

TİP lideri Erkan Baş, “Halkı birbirine düşürmeye çalışan, daha bir ay önceki depremde hasar gören bir kentin futbol takımına bile saldıran, provokatif pankartlar açan ve tüm bunlara geceden beri göz yuman her kimse hem ülkemize hem insana düşmandı” ifadelerini kullandı.

HDP’nin eski Eş Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli ise “Bursaspor taraftarı olduğunu söyleyen bir güruhun saldırısı ve nefret söylemi kabul edilemez. Bursa halkı bir avuç faşiste ve kulübü bu hale sürükleyenlere gereken yanıtı mutlaka vermeli” paylaşımında bulundu.

Twitter'da "#Amedsporyalnızdeğildir", "Kürdistan" ve "Beyaz Toros" paylaşımları Türkiye gündemine girdi.