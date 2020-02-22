  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

»
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursalı taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşçi intihar etti, diğer işçiler cansız bedenin yanında çalıştırıldı21 Şubat 2020 Cuma 20:43
  • İşsizin işi Allah’a kaldı! İş bulma duası Google'da en çok arananlar arasında21 Şubat 2020 Cuma 20:33
  • Antalya'da Rus turistlerin deniz keyfi!21 Şubat 2020 Cuma 20:21
  • Türkiye'de Meteoroloji Doğu Anadolu için çığ uyarısı yaptı21 Şubat 2020 Cuma 20:09
  • 'İdlib için Patriot desteği olabilir': Türkiye'de hangi füze savunma sistemleri var?21 Şubat 2020 Cuma 20:01
  • Dilencinin cebinden borç verdiği kişilerin listesi çıktı21 Şubat 2020 Cuma 19:58
  • Ceren Damar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet21 Şubat 2020 Cuma 15:55
  • Deprem ölçüm cihazını çalan zanlılar: Akü lazımdı aldık21 Şubat 2020 Cuma 14:44
  • Sevgililer Günü'nde kredi kartıyla 3,3 milyar lira harcadı21 Şubat 2020 Cuma 14:35
  • Akademisyen Ceren Damar'ın katilinin avukatı: Ceren 15 Temmuz lehine tweet attı21 Şubat 2020 Cuma 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti