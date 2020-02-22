Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursalı taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursalı taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
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