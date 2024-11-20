Bürsev ve Günaltay'ın ölüm nedeni belirlendi!

Polisin açıklaması şöyle:

18.11.2024 tarihinde, Gönyeli’de bir şahsa ait ikametgahın yağmur suyu tahliye borusunu temizlediği sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin Mustafa BÜRSEV (E-63)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Günaltay'ın ölüm nedeni kalp krizi...

18.11.2024 tarihinde, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, 112 Sağlık Görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Girne’de sakin Okan Salih GÜNALTAY (E-53)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.